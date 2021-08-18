Galatasaray, Kerem’e saldıran Marcao’yu kadro dışı bırakacak
Galatasaray’ın Giresunspor’u yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na kafa atıp yumruk savuran Marcao’ya ağır ceza yolda.
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, dün toplantı yaparken, Brezilyalı stoperin savunmasını alıp kararını bugün veya en geç yarın açıklayacağı öğrenildi. Yönetimin, Marcao’yu süresiz kadro dışı bırakıp, ağır bir para cezası vermeyi planladığı bildirildi.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Bu süre zarfında, Marcao’ya gelecek transfer teklifleri de değerlendirilecek. Galatasaray’ın istediği rakamlara ulaşan teklif olursa, 25 yaşındaki oyuncunun satışına onay verilecek. Bazı Rus kulüplerinin ilgilendiği Marcao’nun kiralık gönderilmesi de alternatifler arasında.
GECE YARISI ZİRVESİ
Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim, maçın ardından bir araya gelip Marcao’nun Kerem’e yaptığı hareketle ilgili durum değerlendirmesinde bulundu. İkili, İstanbul’a iniş sonrasında da kısa süreli görüştü.
TERİM RAPOR SUNDU
Terim, dün sabah saatlerinde olayın taraflarını bir kez daha dinleyip detaylı bir rapor hazırladı. Tecrübeli hoca, bu dosyayı başkan Burak Elmas’a sundu.
TAKIM OTOBÜSÜNE BİNMEDİ
Kırmızı kart gören Marcao, maçın bitimiyle birlikte takım arkadaşları gelmeden soyunma odasından çıkarıldı. Brezilyalı futbolcu, takım otobüsüne binmeyip 3 kulüp yetkilisiyle birlikte özel bir araçla direkt havaalanına gitti. Marcao, kafile gelmeden önce erkenden Sarı-Kırmızılıları taşıyacak özel uçağa bindi.
UÇAKTA ARKADA OTURDU
Giresun-İstanbul yolculuğu sırasında Brezilyalı stoper uçağın en arka bölümündeki koltukta oturdu. Seyahatte Marcao’ya idari direktör yardımcısı Hakan Balta ile antrenör Necati Ateş eşlik etti. Kerem Aktürkoğlu, uçağın ön kısmında oturdu. İstanbul’a inişte Marcao yine takım otobüsüne binmeyip özel bir araçla evine gitti.
İDMANA ÇIKMADI
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki Randers maçının hazırlıklarına dün başlayan Sarı-Kırmızılılarda Marcao dünkü antrenmanda yer almadı. Teknik heyetin, Marcao’dan idmana gelmemesini istediği öğrenildi.
KEREM’DEN PAYLAŞIM
Marcao’nun saldırısına uğrayan Kerem Aktürkoğlu, dün öğleden sonra sosyal medya hesabından Galatasaray logosu paylaştı.
5-10 MAÇ CEZA ALABİLİR
TFF Hukuk Kurulu, Marcao’yu, Kerem’e yaptığı “saldırı” gerekçesiyle Disiplin Kurulu’na sevk etti. Disiplin Talimatı’nın “Saldırı” başlıklı 44. maddesi, bu eylemden sevk edilen futbolculara 5 ile 10 maç men cezası öngörüyor.
ÖZÜR DİLEDİ
Marcao, sosyal medya hesabından bir video yayınlayıp, “Kerem’in anne ve babasından onların ellerini öperek af diliyorum” ifadesiyle Kerem’den, Fatih Terim’den, Burak Elmas’tan, G.Saray camiasından ve taraftarlardan özür diledi. Marcao, “Beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın” dedi.
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