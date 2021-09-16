Galatasaray - Lazio (1-0)

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 18:22
<p>UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, Lazio'yu ağırladı.</p>

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, Lazio'yu ağırladı.

<p>Lazio'da kaleci Strakosha, 66. dakikada kendi kalesine gol atarak skoru Galatasaray lehine 1-0'a getirdi.</p>

Lazio'da kaleci Strakosha, 66. dakikada kendi kalesine gol atarak skoru Galatasaray lehine 1-0'a getirdi.

<p>Galatasaray evinde birçok net pozisyondan yararlanamasa da maçı galip tamamlayabildi.</p>

Galatasaray evinde birçok net pozisyondan yararlanamasa da maçı galip tamamlayabildi.

<p>Sarı-kırmızılı takımda kaleci Muslera tek sarı kart gören isim oldu.&nbsp;</p>

Sarı-kırmızılı takımda kaleci Muslera tek sarı kart gören isim oldu. 

<p>Galatasaray, Avrupa Ligi mücadelesine 30 Eylül'de Marsilya deplasmanı ile devam edecek.&nbsp;</p>

Galatasaray, Avrupa Ligi mücadelesine 30 Eylül'de Marsilya deplasmanı ile devam edecek. 

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler