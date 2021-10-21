Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yendi! Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 20:39
<p>UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Karşılaşmadan Galatasaray, 1-0 galip ayrıldı.</p>

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Karşılaşmadan Galatasaray, 1-0 galip ayrıldı.

<p>Sarı-kırmızılıların tek golünü 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.</p>

Sarı-kırmızılıların tek golünü 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

<p>Avrupa Ligi'nde ilk iki maçında gol yemeyen Galatasaray, 7 puanla lider durumda bulunuyor.</p>

Avrupa Ligi'nde ilk iki maçında gol yemeyen Galatasaray, 7 puanla lider durumda bulunuyor.

<p>Sarı-kırmızılılar Pazartesi günü ligde Beşiktaş deplasmanına gidecek. Aslan, 4 Kasım Perşembe günü ise evinde Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.</p>

Sarı-kırmızılılar Pazartesi günü ligde Beşiktaş deplasmanına gidecek. Aslan, 4 Kasım Perşembe günü ise evinde Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

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