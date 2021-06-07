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Tecrübeli hocanın yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala istifa ettiklerini açıklamlıştı ancak onların da sitede hala görevli olarak görülmeleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray resmi hesabında aktif olan "Teknik Kadro" bölümü: