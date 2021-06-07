<p>Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi 1 Haziran'da sona erdi.&nbsp;</p>
1

Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi 1 Haziran'da sona erdi. 

<p>Mevcut Başkan Mustafa Cengiz Terim hakkında "Ben olduğum sürece sözleşme uzatmayacağım çünkü ben onun düşmanıymışım. Özür dilerse oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.</p>
2

Mevcut Başkan Mustafa Cengiz Terim hakkında "Ben olduğum sürece sözleşme uzatmayacağım çünkü ben onun düşmanıymışım. Özür dilerse oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

<p>Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesine rağmen resmi sitede hala hoca olarak görülmesi sosyal medyada gündeme geldi.&nbsp;</p>
3

Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesine rağmen resmi sitede hala hoca olarak görülmesi sosyal medyada gündeme geldi. 

<p>Tecrübeli hocanın yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala istifa ettiklerini açıklamlıştı ancak onların da sitede hala görevli olarak görülmeleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray resmi hesabında aktif olan "Teknik Kadro" bölümü:&nbsp;</p>
4

Tecrübeli hocanın yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala istifa ettiklerini açıklamlıştı ancak onların da sitede hala görevli olarak görülmeleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray resmi hesabında aktif olan "Teknik Kadro" bölümü: 

<p><br data-mce-bogus="1"></p>
5


Video Haberler