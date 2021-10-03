Galatasaray, Rizespor'u 3-2 yendi! Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 18:02
<p>Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu.</p>

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu.

<p>Zorlu deplasmanda Galatasaray sahadan, 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.</p>

Zorlu deplasmanda Galatasaray sahadan, 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

<p>Galatasaray'ın 2 golünü de Mostafa Mohamed kaydetti. Çaykur Rizespor'da da 2 golde Joel Pohjanpalo rol oynadı.&nbsp;</p><p>Sarı-kırmızılılar 90+10'da Morutan ile yeniden öne geçti ve maç 3-2 tamamlandı.</p>

Galatasaray'ın 2 golünü de Mostafa Mohamed kaydetti. Çaykur Rizespor'da da 2 golde Joel Pohjanpalo rol oynadı. 

Sarı-kırmızılılar 90+10'da Morutan ile yeniden öne geçti ve maç 3-2 tamamlandı.

<p>Çaykur Rizespor, 87. dakikada penaltı kazandı fakat Boldrin bu vuruştan yararlanamadı. Atmacalar, öne geçme fırsatını değerlendiremedi.&nbsp;</p>

Çaykur Rizespor, 87. dakikada penaltı kazandı fakat Boldrin bu vuruştan yararlanamadı. Atmacalar, öne geçme fırsatını değerlendiremedi. 

<p>Galatasaray bu skorla puanını 14 yaptı. Rizespor ise 1 puanda kaldı.</p>

Galatasaray bu skorla puanını 14 yaptı. Rizespor ise 1 puanda kaldı.

<p>Sarı-kırmızılı ekip 17 Ekim'de İttifak Holding Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Yeşil-mavili takım ise 16 Ekim'de GZT Giresunspor deplasmanına gidecek.</p>

Sarı-kırmızılı ekip 17 Ekim'de İttifak Holding Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Yeşil-mavili takım ise 16 Ekim'de GZT Giresunspor deplasmanına gidecek.

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