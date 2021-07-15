"Öncelikle Hakan Çalhanoğlu adına mutluyum. Çalhanoğlu'nu severim ve güvenirim. Onu Karlsruhe'deki günlerinden bile takip ediyorum. 2013'te Türkiye için ilk kez oynadığında teknik direktörü bendim, 19 yaşındaydı. İlk maçında gol atmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nu hala büyük bir gururla izliyorum. Türk çocuklarına örnek bir futbolcu."
"Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferindeki güzel nokta, kaderini kendinin seçmiş olması. Inter ile zirvede olmak istiyor. Milano'da 4 yıl geçirdikten sonra şehrin bir kulübünden diğerine transfer olmasına şaşırmadım. Ülkeyi ve ligi çok iyi biliyor. En iyilerle nasıl mücadele etmesi gerektiğini de biliyor."
"Hakan Çalhanoğlu ve Christian Eriksen, yıllar geçtikçe çok daha komple oyuncular haline geldiler ve yeni oyun tarzlarına adapte oldular. Ajax'taki yıllarında Eriksen, klasik bir 10 numaraydı. Zamanla daha uzun süre sahada kalmak için neredeyse bir orta saha oyuncusu haline geldi. Hakan, Christian Eriksen gibi İtalya'da büyük bir dönüşüm geçirdi. Taktiksel olarak çok gelişti."
Hakan Çalhanoğlu'nun EURO 2020'deki performansı üzerine gelen soruya, "Futbol, bireysel bir spor değil. Türkiye'nin turnuvadaki hayal kırıklığını bireylerin performansına bağlamak doğru değil. Hakan, sadece her zamanki seviyesine ulaşamadı ama bu değerini düşürmez. Büyük potansiyele sahip takım arkadaşları gibi, Türk Milli Takımı'na çok şey verecek."
"Genel olarak, EURO 2020'nin eğlenceli bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Takımların topa sahip olmaya odaklandığını gördük. Çünkü geçiş hücumları futbolda daha belirleyici hale geliyor. Bu sadece teknik bir dönüşüm değil. Aynı zamanda fiziksel de bir dönüşüm oldu. 120 dakika içerisinde birçok farklı oyun oynandı ama oyun kalitesi düşmedi."
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