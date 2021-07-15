<p>Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Sarı- kırmızılıların çalıştırıcısının açıklamaları şu şekilde:</p>
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Sarı- kırmızılıların çalıştırıcısının açıklamaları şu şekilde:

<p>"Öncelikle Hakan Çalhanoğlu adına mutluyum. Çalhanoğlu'nu severim ve güvenirim. Onu Karlsruhe'deki günlerinden bile takip ediyorum. 2013'te Türkiye için ilk kez oynadığında teknik direktörü bendim, 19 yaşındaydı. İlk maçında gol atmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nu hala büyük bir gururla izliyorum. Türk çocuklarına örnek bir futbolcu."</p>
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"Öncelikle Hakan Çalhanoğlu adına mutluyum. Çalhanoğlu'nu severim ve güvenirim. Onu Karlsruhe'deki günlerinden bile takip ediyorum. 2013'te Türkiye için ilk kez oynadığında teknik direktörü bendim, 19 yaşındaydı. İlk maçında gol atmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nu hala büyük bir gururla izliyorum. Türk çocuklarına örnek bir futbolcu."

<p>"Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferindeki güzel nokta, kaderini kendinin seçmiş olması. Inter ile zirvede olmak istiyor. Milano'da 4 yıl geçirdikten sonra şehrin bir kulübünden diğerine transfer olmasına şaşırmadım. Ülkeyi ve ligi çok iyi biliyor. En iyilerle nasıl mücadele etmesi gerektiğini de biliyor."</p>
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"Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferindeki güzel nokta, kaderini kendinin seçmiş olması. Inter ile zirvede olmak istiyor. Milano'da 4 yıl geçirdikten sonra şehrin bir kulübünden diğerine transfer olmasına şaşırmadım. Ülkeyi ve ligi çok iyi biliyor. En iyilerle nasıl mücadele etmesi gerektiğini de biliyor."

<p>"Hakan Çalhanoğlu ve Christian Eriksen, yıllar geçtikçe çok daha komple oyuncular haline geldiler ve yeni oyun tarzlarına adapte oldular. Ajax'taki yıllarında Eriksen, klasik bir 10 numaraydı. Zamanla daha uzun süre sahada kalmak için neredeyse bir orta saha oyuncusu haline geldi. Hakan, Christian Eriksen gibi İtalya'da büyük bir dönüşüm geçirdi. Taktiksel olarak çok gelişti."</p>
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"Hakan Çalhanoğlu ve Christian Eriksen, yıllar geçtikçe çok daha komple oyuncular haline geldiler ve yeni oyun tarzlarına adapte oldular. Ajax'taki yıllarında Eriksen, klasik bir 10 numaraydı. Zamanla daha uzun süre sahada kalmak için neredeyse bir orta saha oyuncusu haline geldi. Hakan, Christian Eriksen gibi İtalya'da büyük bir dönüşüm geçirdi. Taktiksel olarak çok gelişti."

<p>"Inter, Eriksen sonrası için harika bir seçim yaptı. Bence her iki taraf için de çok iyi bir transfer oldu."</p>
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"Inter, Eriksen sonrası için harika bir seçim yaptı. Bence her iki taraf için de çok iyi bir transfer oldu."

<p>"Hakan Çalhanoğlu gittiği için Milan taraftarlarının üzgün olduğunu tahmin edebiliyorum. Ancak gelecekte bu tür transferleri daha fazla göreceğiz. Inter taraftarları Hakan Çalhanoğlu çok sevecek. Çünkü çok şey yapabilir. Hakan Çalhanoğlu komple bir futbolcu, eksiksiz!"</p>
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"Hakan Çalhanoğlu gittiği için Milan taraftarlarının üzgün olduğunu tahmin edebiliyorum. Ancak gelecekte bu tür transferleri daha fazla göreceğiz. Inter taraftarları Hakan Çalhanoğlu çok sevecek. Çünkü çok şey yapabilir. Hakan Çalhanoğlu komple bir futbolcu, eksiksiz!"

<p>"Milan hak ettiği yere, Şampiyonlar Ligi'ne döndüğü için mutluyum. Milan'sız bir Şampiyonlar Ligi hep eksikti."</p>
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"Milan hak ettiği yere, Şampiyonlar Ligi'ne döndüğü için mutluyum. Milan'sız bir Şampiyonlar Ligi hep eksikti."

<p>"Deneyimli oyunculara ek olarak çok iyi genç oyuncular aldılar. Tabii ki, Zlatan takımın lideri ama artık futbolda yaş daha az önemli. Ibrahimovic'in bu sezon da fark yaratacağına eminim."</p>
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"Deneyimli oyunculara ek olarak çok iyi genç oyuncular aldılar. Tabii ki, Zlatan takımın lideri ama artık futbolda yaş daha az önemli. Ibrahimovic'in bu sezon da fark yaratacağına eminim."

<p>"İtalya benim ikinci evimse bunun nedeni Fiorentina'dır. Sevgili dostum Cesare Prandelli ile hala yakın temas halindeyim. Ancak Fiorentina için kolay bir sezon olmadı. Herkesin geride kalan sezondan ders aldığına eminim."</p>
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"İtalya benim ikinci evimse bunun nedeni Fiorentina'dır. Sevgili dostum Cesare Prandelli ile hala yakın temas halindeyim. Ancak Fiorentina için kolay bir sezon olmadı. Herkesin geride kalan sezondan ders aldığına eminim."

<p>Hakan Çalhanoğlu'nun EURO 2020'deki performansı üzerine gelen soruya, "Futbol, bireysel bir spor değil. Türkiye'nin turnuvadaki hayal kırıklığını bireylerin performansına bağlamak doğru değil. Hakan, sadece her zamanki seviyesine ulaşamadı ama bu değerini düşürmez. Büyük potansiyele sahip takım arkadaşları gibi, Türk Milli Takımı'na çok şey verecek."</p>
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Hakan Çalhanoğlu'nun EURO 2020'deki performansı üzerine gelen soruya, "Futbol, bireysel bir spor değil. Türkiye'nin turnuvadaki hayal kırıklığını bireylerin performansına bağlamak doğru değil. Hakan, sadece her zamanki seviyesine ulaşamadı ama bu değerini düşürmez. Büyük potansiyele sahip takım arkadaşları gibi, Türk Milli Takımı'na çok şey verecek."

<p>"Hakan Inter'de, Antonio Conte'nin Juve ve Milan'a karşı olan mücadelesindeki önemli mirastan da faydalanabilecek. Ayrıca Mourinho'nun Roma'ya, Sarri'nin Lazio'ya gelişi, Napoli ve Atalanta! Serie A'nın yakında dünyanın en iyi ligi olabileceğine inanıyorum."</p>
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"Hakan Inter'de, Antonio Conte'nin Juve ve Milan'a karşı olan mücadelesindeki önemli mirastan da faydalanabilecek. Ayrıca Mourinho'nun Roma'ya, Sarri'nin Lazio'ya gelişi, Napoli ve Atalanta! Serie A'nın yakında dünyanın en iyi ligi olabileceğine inanıyorum."

<p>"Genel olarak, EURO 2020'nin eğlenceli bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Takımların topa sahip olmaya odaklandığını gördük. Çünkü geçiş hücumları futbolda daha belirleyici hale geliyor. Bu sadece teknik bir dönüşüm değil. Aynı zamanda fiziksel de bir dönüşüm oldu. 120 dakika içerisinde birçok farklı oyun oynandı ama oyun kalitesi düşmedi."</p>
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"Genel olarak, EURO 2020'nin eğlenceli bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Takımların topa sahip olmaya odaklandığını gördük. Çünkü geçiş hücumları futbolda daha belirleyici hale geliyor. Bu sadece teknik bir dönüşüm değil. Aynı zamanda fiziksel de bir dönüşüm oldu. 120 dakika içerisinde birçok farklı oyun oynandı ama oyun kalitesi düşmedi."

<p>"İtalya'nın EURO 2020 zaferi hak edilmiş bir zaferdi. Arkadaşım Mancini'yi tebrik ediyorum. Sistemine sadık, birlikte oynayan gerçek ve harika bir takım ortaya çıkardı. Spinazzola, Chiesa, Chiellini ve Bonucci çok iyiydi."</p>
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"İtalya'nın EURO 2020 zaferi hak edilmiş bir zaferdi. Arkadaşım Mancini'yi tebrik ediyorum. Sistemine sadık, birlikte oynayan gerçek ve harika bir takım ortaya çıkardı. Spinazzola, Chiesa, Chiellini ve Bonucci çok iyiydi."

<p>"Ayrıca, Nicolo Barella'nın büyük bir hayranı olduğumu söyleyebilirim. Şimdi Hakan ile birlikte oynayacak. Inter'de çok güçlü bir oyuncuydu Barella ama EURO 2020'de çok daha yüksek bir seviyeye çıktı."</p>
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"Ayrıca, Nicolo Barella'nın büyük bir hayranı olduğumu söyleyebilirim. Şimdi Hakan ile birlikte oynayacak. Inter'de çok güçlü bir oyuncuydu Barella ama EURO 2020'de çok daha yüksek bir seviyeye çıktı."

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