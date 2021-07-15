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"Genel olarak, EURO 2020'nin eğlenceli bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Takımların topa sahip olmaya odaklandığını gördük. Çünkü geçiş hücumları futbolda daha belirleyici hale geliyor. Bu sadece teknik bir dönüşüm değil. Aynı zamanda fiziksel de bir dönüşüm oldu. 120 dakika içerisinde birçok farklı oyun oynandı ama oyun kalitesi düşmedi."