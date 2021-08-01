<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi ve önemli açıklamalar yaptı. Transfere ve gündemdeki birçok konuya değinen Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:</p>
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi ve önemli açıklamalar yaptı. Transfere ve gündemdeki birçok konuya değinen Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

<p>"Oy verdiğim başkanın teknik direktörü olmam.&nbsp;Oy kullanmadım ve hiçbir zaman müdahil olmadım. Doğru bulmuyorum. Ben gelmediğim gibi aileden kimseyi de getirmedim. Burada çalışmış teknik heyet ve arkadaşlarım dahil kimseye müsaade etmedim."</p>
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"Oy verdiğim başkanın teknik direktörü olmam. Oy kullanmadım ve hiçbir zaman müdahil olmadım. Doğru bulmuyorum. Ben gelmediğim gibi aileden kimseyi de getirmedim. Burada çalışmış teknik heyet ve arkadaşlarım dahil kimseye müsaade etmedim."

<p>"Size yardımcı beğendiremedik. Yardımcılarımdan çok memnunum. Galatasaray'da yardımcı antrenör sorunu yok. Gelirse bir kişi gelir, o da daha önce Galatasaray'a hizmet etmiş biri olması kaydıyla."</p>
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"Size yardımcı beğendiremedik. Yardımcılarımdan çok memnunum. Galatasaray'da yardımcı antrenör sorunu yok. Gelirse bir kişi gelir, o da daha önce Galatasaray'a hizmet etmiş biri olması kaydıyla."

<p>"Bu kuraldaki katkımı zaten hepiniz biliyorsunuz. Bakış açımı da biliyorsunuz. Serbestlikten yanayım. Bunu da her vesile ile söylüyorum. Geçen sene kural içerinde 15 tane Türk oynatmışım. Hiçbir mecburiyetim yoktu. İstediğim yabancıyı oynatabilirdim. Bir defa daha söylüyorum… 14 Türk mecburiyeti var. 14 yabancı mecburi değil ama 14 Türk mecburi. Bu bir Türk kuralıdır."</p>
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"Bu kuraldaki katkımı zaten hepiniz biliyorsunuz. Bakış açımı da biliyorsunuz. Serbestlikten yanayım. Bunu da her vesile ile söylüyorum. Geçen sene kural içerinde 15 tane Türk oynatmışım. Hiçbir mecburiyetim yoktu. İstediğim yabancıyı oynatabilirdim. Bir defa daha söylüyorum… 14 Türk mecburiyeti var. 14 yabancı mecburi değil ama 14 Türk mecburi. Bu bir Türk kuralıdır."

<p>"Genel olarak &nbsp;ilerleyen yıllarda Galatasaray'a para kazandırabilecek, katkı verecek genç arkadaşlarımıza daha ağırlık verdiğimiz bir gerçek. Olabilir. Alex, sol tarafa Patrick, sağ tarafa Sacha…. Taylan kazandığımız bir oyuncu. Üçlü olabilirler. Mümkünse orta saha oyuncularının hepsi iki yönlü olsun."</p>
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"Genel olarak  ilerleyen yıllarda Galatasaray'a para kazandırabilecek, katkı verecek genç arkadaşlarımıza daha ağırlık verdiğimiz bir gerçek. Olabilir. Alex, sol tarafa Patrick, sağ tarafa Sacha…. Taylan kazandığımız bir oyuncu. Üçlü olabilirler. Mümkünse orta saha oyuncularının hepsi iki yönlü olsun."

<p>"Mostafa Mohamed için opsiyonu 21 Temmuz 2022'ye kadar kullanabiliriz. Opsiyonu kullanıp kullanmayacağımızı Mohamed belirleyecek. Muslera sonrası kaleye Okan Kocuk'u hazırlamak istiyoruz, oynaması için kiralık verdik."</p>
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"Mostafa Mohamed için opsiyonu 21 Temmuz 2022'ye kadar kullanabiliriz. Opsiyonu kullanıp kullanmayacağımızı Mohamed belirleyecek. Muslera sonrası kaleye Okan Kocuk'u hazırlamak istiyoruz, oynaması için kiralık verdik."

<p>"Falcao ve Feghouli'ye teklif yok.&nbsp;Şu anda yok. Jimmy'nin bir durumu var. Bazı genç oyuncularımızı istiyorlar. Mümkünse bazı genç oyuncularımızı tutmak istiyorum.&nbsp;Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bazı yerlerde bunu istediğini söylemişti. Yarın başka bir imkan, teklif gelebilir."</p>
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"Falcao ve Feghouli'ye teklif yok. Şu anda yok. Jimmy'nin bir durumu var. Bazı genç oyuncularımızı istiyorlar. Mümkünse bazı genç oyuncularımızı tutmak istiyorum. Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bazı yerlerde bunu istediğini söylemişti. Yarın başka bir imkan, teklif gelebilir."

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