<p>Gana basında çıkan haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız sol bek için yarışıyor.&nbsp;&nbsp;</p>
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Gana basında çıkan haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız sol bek için yarışıyor.  

<p>Geçmişte Galatasaray ile adı anılan Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.&nbsp;</p>
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Geçmişte Galatasaray ile adı anılan Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor. 

<p>Son olarak Cagliari'de forma giyen Kwadwo Asamoah'ın kariyerine Türkiye'de devam edebileceği iddia edildi.&nbsp;</p>
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Son olarak Cagliari'de forma giyen Kwadwo Asamoah'ın kariyerine Türkiye'de devam edebileceği iddia edildi. 

<p>Gana basınındaki haberlere göre, Cagliari ile sözleşmesi sona eren Kwadwo Asamoah için Galatasaray ile Fenerbahçe devrede. Saracchi'nin ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeniden Kwadwo Asamoah sesleri yükselmeye başladı.&nbsp;</p>
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Gana basınındaki haberlere göre, Cagliari ile sözleşmesi sona eren Kwadwo Asamoah için Galatasaray ile Fenerbahçe devrede. Saracchi'nin ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeniden Kwadwo Asamoah sesleri yükselmeye başladı. 

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