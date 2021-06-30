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Gana basınındaki haberlere göre, Cagliari ile sözleşmesi sona eren Kwadwo Asamoah için Galatasaray ile Fenerbahçe devrede. Saracchi'nin ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeniden Kwadwo Asamoah sesleri yükselmeye başladı.