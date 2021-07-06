<p>Sezonu Temmuz ortasında oynayacağı PSV maçı ile açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.&nbsp;</p>
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Sezonu Temmuz ortasında oynayacağı PSV maçı ile açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 

<p>Yeni Başkan Burak Elmas ve yönetimi teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda görüşmeler yapıyor.&nbsp;</p>
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Yeni Başkan Burak Elmas ve yönetimi teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda görüşmeler yapıyor. 

<p>Mercatoday ,Marcelo Saracchi'nin takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını arttıran Galatasaray'ın görüştüğü ismi yazdı.&nbsp;</p>
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Mercatoday ,Marcelo Saracchi'nin takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını arttıran Galatasaray'ın görüştüğü ismi yazdı. 

<p>Mercatoday'in haberine göre, Karim Hafez Türkiye Ligi başta olmak üzere birçok kulüpten teklif aldı ve bu kulüplerin arasında Galatasaray da yer alıyor.&nbsp;</p>
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Mercatoday'in haberine göre, Karim Hafez Türkiye Ligi başta olmak üzere birçok kulüpten teklif aldı ve bu kulüplerin arasında Galatasaray da yer alıyor. 

<p>Mostafa Mohammed'in de yakın arkadaşı olan ve onun aracılığıyla ön görüşmelerin başladığı öne sürüldü.&nbsp;</p>
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Mostafa Mohammed'in de yakın arkadaşı olan ve onun aracılığıyla ön görüşmelerin başladığı öne sürüldü. 

<p>&nbsp;Karim Hafez, geçtiğimiz aylarda ülkesinde On Time Sports'a konuk olarak yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da oynamasından dolayı çok şanslı olduğunu söyledi ve kendisinin çok iyi yeteneklere sahip olduğunu belirtti. Hafez ayrıca Süper Lig hakkında, "Bazı insanlar Türkiye Ligi'nin zayıf olduğunu ve hatta kapasite olarak Mısır Ligi'ne yakın olduğunu söylüyor. Ancak bu doğru değil. Türkiye Ligi, güçlü bir lig ve Türkiye'de çok önemli oyuncular var. Türkiye Ligi'nde forma giymek gerçekten kolay değil." ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>
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 Karim Hafez, geçtiğimiz aylarda ülkesinde On Time Sports'a konuk olarak yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da oynamasından dolayı çok şanslı olduğunu söyledi ve kendisinin çok iyi yeteneklere sahip olduğunu belirtti. Hafez ayrıca Süper Lig hakkında, "Bazı insanlar Türkiye Ligi'nin zayıf olduğunu ve hatta kapasite olarak Mısır Ligi'ne yakın olduğunu söylüyor. Ancak bu doğru değil. Türkiye Ligi, güçlü bir lig ve Türkiye'de çok önemli oyuncular var. Türkiye Ligi'nde forma giymek gerçekten kolay değil." ifadelerini kullandı. 

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