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Karim Hafez, geçtiğimiz aylarda ülkesinde On Time Sports'a konuk olarak yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da oynamasından dolayı çok şanslı olduğunu söyledi ve kendisinin çok iyi yeteneklere sahip olduğunu belirtti. Hafez ayrıca Süper Lig hakkında, "Bazı insanlar Türkiye Ligi'nin zayıf olduğunu ve hatta kapasite olarak Mısır Ligi'ne yakın olduğunu söylüyor. Ancak bu doğru değil. Türkiye Ligi, güçlü bir lig ve Türkiye'de çok önemli oyuncular var. Türkiye Ligi'nde forma giymek gerçekten kolay değil." ifadelerini kullandı.
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