Galatasaray'da başkan adayları kim olacak?
Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87,22. maddesi, "Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak" şeklinde hüküm içeriyor.
İbra edilmemesinin ardından açıklama yapan Burak Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.
ÜNAL AYSAL
Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal'ın yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Burak Elmas ve yönetiminin eleştirildiği dönemde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Aysal "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler." diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak Ünal Aysal'ın çalışmalar içerisinde olduğu ve kısa süre sonra adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.
DURSUN ÖZBEK
Sarı-kırmızılılarda bir diğer eski başkan olan Dursun Özbek, son olarak gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmuş ancak bir diğer aday Mustafa Cengiz'e kaybederek başkanlık görevini noktalamıştı. Özbek'in Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında yapılacak olan seçimde aday olacağı ifade ediliyor.
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