Galatasaray'da başkan adayları kim olacak?

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 12:14
<p>Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu'nda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edildi.&nbsp;</p>

Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu'nda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edildi. 

<p>İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.</p>

İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.

<p>Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87,22. maddesi, "Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak" şeklinde hüküm içeriyor.</p>

Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87,22. maddesi, "Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak" şeklinde hüküm içeriyor.

<p>İbra edilmemesinin ardından açıklama yapan Burak Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.</p>

İbra edilmemesinin ardından açıklama yapan Burak Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

<p><span style="color: #1f1e1e; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="color: #1f1e1e; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">Bu karar sonrasında başkanlık için kimlerin aday olacağı merak konusu oldu.&nbsp;</span></p><p><span style="color: #1f1e1e; font-family: Montserrat, sans-serif;" data-mce-style="color: #1f1e1e; font-family: Montserrat, sans-serif;">İşte Galatasaray'da başkan adayı olması beklenen kişiler...</span></p>

Bu karar sonrasında başkanlık için kimlerin aday olacağı merak konusu oldu. 

İşte Galatasaray'da başkan adayı olması beklenen kişiler...

<p><strong>ÜNAL AYSAL</strong></p><p>Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal'ın yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Burak Elmas ve yönetiminin eleştirildiği dönemde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Aysal "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler." diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak Ünal Aysal'ın çalışmalar içerisinde olduğu ve kısa süre sonra adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.</p>

ÜNAL AYSAL

Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal'ın yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Burak Elmas ve yönetiminin eleştirildiği dönemde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Aysal "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler." diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak Ünal Aysal'ın çalışmalar içerisinde olduğu ve kısa süre sonra adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.

<p><strong>DURSUN ÖZBEK</strong></p><p>Sarı-kırmızılılarda bir diğer eski başkan olan Dursun Özbek, son olarak gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmuş ancak bir diğer aday Mustafa Cengiz'e kaybederek başkanlık görevini noktalamıştı. Özbek'in Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında yapılacak olan seçimde aday olacağı ifade ediliyor.</p>

DURSUN ÖZBEK

Sarı-kırmızılılarda bir diğer eski başkan olan Dursun Özbek, son olarak gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmuş ancak bir diğer aday Mustafa Cengiz'e kaybederek başkanlık görevini noktalamıştı. Özbek'in Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında yapılacak olan seçimde aday olacağı ifade ediliyor.

<p><strong>EŞREF HAMAMCIOĞLU</strong></p><p>Galatasaray'da daha önce divan kurulu başkanlığı yapan ancak son yapılan seçimde kulübün başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun da yeniden aday olması bekleniyor. Hamamcıoğlu'nun listesinin hazır olduğu ve kısa sürede başkan adaylığını açıklayacağı ifade ediliyor.</p>

EŞREF HAMAMCIOĞLU

Galatasaray'da daha önce divan kurulu başkanlığı yapan ancak son yapılan seçimde kulübün başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun da yeniden aday olması bekleniyor. Hamamcıoğlu'nun listesinin hazır olduğu ve kısa sürede başkan adaylığını açıklayacağı ifade ediliyor.

<p><strong>METİN ÖZTÜRK</strong></p><p>Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısında konuşan eski başkan adayı Metin Öztürk, Burak Elmas ve yönetimini hem idari hem de mali yönden ibra etmeyeceğini açıklamıştı. Metin Öztürk başkanlığa aday olması bekleniyor.</p>

METİN ÖZTÜRK

Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısında konuşan eski başkan adayı Metin Öztürk, Burak Elmas ve yönetimini hem idari hem de mali yönden ibra etmeyeceğini açıklamıştı. Metin Öztürk başkanlığa aday olması bekleniyor.

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