Galatasaray'da başkan adayları kim olacak?

ÜNAL AYSAL

Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal'ın yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Burak Elmas ve yönetiminin eleştirildiği dönemde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Aysal "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler." diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak Ünal Aysal'ın çalışmalar içerisinde olduğu ve kısa süre sonra adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.