Galatasaray Kulübü'nün mali kongresinde Gomis çıkışı
Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Abdurrahim Albayrak, olağan genel kurulda, 2018 yılında kulüpten ayrılan Bafetimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez" dedi.
Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile 2018'de yolların ayrılmasıyla ilgili, "Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez" dedi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrede söz alan Albayrak, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde tekrar kadrosuna kattığı Gomis'in 2018'deki ayrılık süreciyle ilgili konuştu.
Bafetimbi Gomis'in 2017-2018 sezonu sonunda kazanılan şampiyonluğun ardından maaşında iyileştirme istediğini belirten Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez. Şampiyon olduk. Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizlispor maçında penaltıyı nasıl laubali bir şekilde kullandığını açarsınız ve görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor sonra yönetim kurulu odasına geliyor. Bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. En çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz' diyor. Feghouli 3 milyon 850 bin avro alıyor, ben 4 milyon istiyorum.' diyor. Bu kulüp Adnan Polat döneminde Türk parasını yere attığı zaman Kosecki'yi kapının önüne koydu. Gomis'e 750 bin avro fark verseydik 40 futbolcu ertesi gün kapıda olurdu. Derlerdi ki 'Bizim hiçbir şeyimiz yok'. Bunu Galatasaray Kulübü kabul edebilir mi? Bunu yıllardır söylemek istemiyordum ama artık bıçak kemiğe dayandı" ifadelerini kullandı.
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