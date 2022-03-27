Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ilginç gaf! 'Ben yaşıyorum yahu!'

Galatasaray Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir an yaşandı. Üye Cahit Göncü, merhum başkan Mustafa Cengiz'i anarken, yanlışlıkla Dursun Özbek'i de söyledi. Dursun Özbek ayağa kalkarak "Ben yaşıyorum yahu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 09:10
Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ilginç gaf! 'Ben yaşıyorum yahu!'
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Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Cahit Göncü'nün Dursun Özbek'in adını hayatını kaybeden eski başkanların arasında sayması dikkat çekti.

Kürsüde konuşma yapan Cahit Göncü, "Mustafa Cengiz başkanımız, Dursun başkanımız ve Selahattin başkanımıza rahmet diliyorum." dedi. Bunun üzerine Dursun Özbek, "Ben yaşıyorum yahu!" diyerek ayağa kalktı. Salonu selamlayan Özbek'e alkış yağarken, Göncü de, "Özür diliyorum başkanım. Ömrünüz uzadı" ifadelerini kullandı.




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