<p>Galatasaray'da sözleşmesi biten futbolcuların geleceği belirsizliğini koruyor.</p><p>Yönetim ve hoca arasındaki kaos sürerken futbolcular teklifleri değerlendirmeye başladı.&nbsp;</p><p>İşte o isimler&nbsp;</p>
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Galatasaray'da sözleşmesi biten futbolcuların geleceği belirsizliğini koruyor.

Yönetim ve hoca arasındaki kaos sürerken futbolcular teklifleri değerlendirmeye başladı. 

İşte o isimler 

<p><strong>RYAN DONK&nbsp;</strong></p>
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RYAN DONK 

<p><strong>MARTIN LINNES&nbsp;</strong></p>
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MARTIN LINNES 

<p><strong>ARDA TURAN&nbsp;</strong></p>
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ARDA TURAN 

<p><strong>RADAMEL FALCAO&nbsp;</strong></p>
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RADAMEL FALCAO 

<p><strong>EMRE AKBABA</strong></p>
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EMRE AKBABA

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