Galatasaray zirveyi averajla kaçırdı | Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:17

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. TT Stadı'nda oynanan maçı 3-1 kazanan Galatasaray, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenmesinin ardından sezonu 2. sırada tamamladı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Halil, 60. dakikada Babel ve 90+3. dakikada Oğulcan'dan geldi. Malatyaspor'un tek sayısını ise 39. dakikada Adem Büyük kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 84 yaptı ve Beşiktaş'ın 2 gol gerisinde kalarak sezonu 2. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanla 15. sırada sezona nokta koydu.

Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor

90+3 GOL | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Savunmadan gönderilen uzun pasta Wallace'dan seken topu önünde bulan Oğulcan Çağlayan'ın, ceza alanında hafif sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluşturdu.

86' Pozisyonun devamında Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunda Ertaç Özbir son anda topu kornere çelmeyi başardı.

84' Sol kanatta Karim Hafez'in defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Benjamin Tetteh için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



80' Ryan Babel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Karim Hafez kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.



62' Sol kanatta topla buluşan Ryan Babel'in rakiplerini ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Ertaç Özbir köşeden topu kornere çelmeyi başardı.



60' GOL | Galatasaray, Ryan Babel'in golü ile maçta öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı bekletmeden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Ryan Babel'in arka direkte gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ertaç Özbir'in yanından ağlarla buluşturdu.



53' GOL | Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golü ile maçta eşitliği yakaladı. Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Ertaç Özbir'in yanından ağlarla buluşturdu.



50' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.



43' Ryan Babel'in pasıyla topla buluşan Taylan Antalyalı'nın ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.



39' GOL | Helenex Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golü ile maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Moryke Fofana'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Issam Chebake ceza alanına girerek topu içeri ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Adem Büyük, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.



33' Taylan Antalyalı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Teenage Hadebe kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.



26' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Akbaba'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Karim Hafez kafayla topu kornere gönderdi.



23' Ryan Babel'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Ertaç Özbir son anda topu kornere çelmeyi başardı.



19' Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.



13' Ertaç Özbir'in boşa çıkması sonrasında ceza alanında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşu istediği gibi olmayınca top kalenin üstünden auta çıktı.



11' Taylan Antalyalı'nın uzun pasında Semih Kaya'dan seken topu önünde bulan Arda Turan'ın vuruşu istediği gibi olmayınca top kalenin solundan auta çıktı.

4' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta çıktı.



2' Ryan Babel'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Teenage Hadebe topu uzaklaştırdı.

1' Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geldi.

1' Karşılaşma Cüneyt Çakır'ın işareti ile başladı.



