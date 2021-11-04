Galatasaray'ın ilgilendiği Mohamed Elneny'nin menajerinden açıklama geldi

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 09:07
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren, Süper Lig'de ise Gaziantep FK'yı mağlup ederek moral depolayan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrildi.&nbsp;</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren, Süper Lig'de ise Gaziantep FK'yı mağlup ederek moral depolayan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrildi. 

<p>Ocak ayında yeni isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, özellikle orta saha bölgesi için arayışlarını sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş olan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mohamed Elneny.</p>

Ocak ayında yeni isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, özellikle orta saha bölgesi için arayışlarını sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş olan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mohamed Elneny.

<p>Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'avila, gündeme dair açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'avila, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

<p>Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan D'avila, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor. Galatasaray'la her hafta görüşüyorum zaten iyi ilişkilerimiz var ama birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Ve Türkiye'den başka takımlarla da Aliou Dieng, Kalu ve Simon için görüşüyorum. Bütün bu oyuncular benim temsil ettiğim oyuncular ve bunların da gelme olasılığı var. Aliou Dieng ile Galatasaray sezon başında ilgilenmişti ama şu anda ilgileniyor mu bilmiyorum" dedi.</p>

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan D'avila, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor. Galatasaray'la her hafta görüşüyorum zaten iyi ilişkilerimiz var ama birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Ve Türkiye'den başka takımlarla da Aliou Dieng, Kalu ve Simon için görüşüyorum. Bütün bu oyuncular benim temsil ettiğim oyuncular ve bunların da gelme olasılığı var. Aliou Dieng ile Galatasaray sezon başında ilgilenmişti ama şu anda ilgileniyor mu bilmiyorum" dedi.

<p>D'avila, "Galatasaray'ın da onun için önemli bir opsiyon olduğunu söyleyebilirim ama bunun hakkında daha fazla bir şey söyleyemem çünkü konuşmak için henüz erken" diyerek sözlerini tamamladı.</p>

D'avila, "Galatasaray'ın da onun için önemli bir opsiyon olduğunu söyleyebilirim ama bunun hakkında daha fazla bir şey söyleyemem çünkü konuşmak için henüz erken" diyerek sözlerini tamamladı.

<p>Arsenal'ın bir yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı Mohamed Elneny, siyah-beyazlı formayla 36 resmi maçta süre almıştı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Mısırlı oyuncu aynı zamanda 4 asist yaptı.</p>

Arsenal'ın bir yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı Mohamed Elneny, siyah-beyazlı formayla 36 resmi maçta süre almıştı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Mısırlı oyuncu aynı zamanda 4 asist yaptı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler