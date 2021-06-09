<p>Sezonu 2. bitiren Galatasaray'da takımdan ayrılan futbolcular da netleşmeye başladı.&nbsp;</p>
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Sezonu 2. bitiren Galatasaray'da takımdan ayrılan futbolcular da netleşmeye başladı. 

<p>Galatasaray'ın sağ beki Şener Özbayraklı Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı.&nbsp;</p>
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Galatasaray'ın sağ beki Şener Özbayraklı Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı. 

<p>Şener Özbayraklı "Ayrılıklar da bu işin parçası" diyerek Galatasaray'a veda etti.&nbsp;</p>
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Şener Özbayraklı "Ayrılıklar da bu işin parçası" diyerek Galatasaray'a veda etti. 

<p>31 yaşındaki savunma oyuncusu Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 2 asist üretti.</p>
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31 yaşındaki savunma oyuncusu Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 2 asist üretti.

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