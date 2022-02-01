Galatasaraylı Aytaç Kara, Göztepe yolcusu

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 11:33
Galatasaraylı Aytaç Kara, Göztepe yolcusu

Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı. 

Galatasaraylı Aytaç Kara, Göztepe yolcusu

Spor Toto Süper Lig'de aranın ardından pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda İzmir derbisinde Altay'la karşı karşıya gelecek Göztepe yerli transferinde mutlu sona ulaştı. 

Galatasaraylı Aytaç Kara, Göztepe yolcusu

Göztepe ve Galatasaray yönetiminin de Aytaç transferinde el sıkıştığı bildirildi. Sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç, ligde sadece 6 maça çıktı. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11'de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı.

Galatasaraylı Aytaç Kara, Göztepe yolcusu

Göztepe'nin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi. 

Galatasaraylı Aytaç Kara, Göztepe yolcusu

Aytaç Kara, Avrupa kupalarında ise yine toplam 6 müsabakada forma giyme şansı buldu. Göztepe'nin her konuda anlaşma sağladığı Aytaç, ezeli rakip Altay'ın altyapısından yetişip vitrine çıktı.


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