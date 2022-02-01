Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: 'Adem Ljajic için Beşiktaş'la anlaştık'
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun transferinden vazgeçtik dediği Sırp futbolcu için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Beşiktaş'la anlaştık" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ta 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2018'de Torino'dan transfer edilen Adem Ljajic sezon öncesinde siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılmıştı.
BAŞAKŞEHİR SON ANDA VAZGEÇTİ
Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan Adem Ljajic, Beşiktaş'ta sözleşme feshinde sıkıntı yaşadığı için İstanbul ekibine transferi olmamıştı. Ljajic, siyah-beyazlılardan alacaklarının hepsini istemişti.
"BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIK"
Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor'dan ise beklenmedik bir Adem Ljajic atağı geldi. Malatya ekibinde başkan Adil Gevrek konuyla ilgili Ajansspor'a konuştu. Adil Gevrek, "Adem Ljajic'in maaşının bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş ödeyecek. Yıllık 3.2 milyon Euro'ya oynayan Ljajic'ın 6 aylık maaşı 1.6 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Transfer gerçekleşirse 1.8 milyon Euro'luk ödemeyi Beşiktaş ve Malatyaspor paylaşacak." dedi.
LJAJIC'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda Boşnak oyuncularla defalarca konuştuğu halde futbola konsantre edemediğini dile getirmişti. Adem Ljajic siyah-beyazlı formayla görev aldığı 85 maçta 18 gol, 29 asist yaptı.
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