Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den Mesut Özil itirafı

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 11:25
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. İki takımda da hazırlık çalışmaları sürüyor.</p>

Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. İki takımda da hazırlık çalışmaları sürüyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Maç öncesinde sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Sofiane Feghouli'den sert bir açıklama geldi.</p>

Maç öncesinde sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Sofiane Feghouli'den sert bir açıklama geldi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Cezayirli oyuncu, ülkesine yaptığı açıklamada Almanya'ya elendikleri maçtan sonra Mesut Özil'den nefret ettiğini belirtti.</p>

Cezayirli oyuncu, ülkesine yaptığı açıklamada Almanya'ya elendikleri maçtan sonra Mesut Özil'den nefret ettiğini belirtti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Feghouli, "Maçın normal süresini 0-0 bitirmiştik. Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Ancak biz cevap vereceğimize inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmalar biterken Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı. O an Mesut, dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Gerçi sonra benim asistimle bir gol attık. İş işten geçmişti. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya'yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye… Bence olurduk çünkü o Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum." ifadelerini kullandı.</p>

Feghouli, "Maçın normal süresini 0-0 bitirmiştik. Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Ancak biz cevap vereceğimize inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmalar biterken Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı. O an Mesut, dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Gerçi sonra benim asistimle bir gol attık. İş işten geçmişti. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya'yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye… Bence olurduk çünkü o Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum." ifadelerini kullandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler