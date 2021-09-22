Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan kulübe ve Fatih Terim'e tepki gösterdi

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 23:16
<p>Galatasaraylı taraftarlar bu akşam oynanan Yukatel Kayserispor maçının 3-0 kaybedilmesinin ardından sosyal medyada büyük tepkiler gösterdi. Özellikle teknik direktör Fatih Terim, eleştirilerin odağıydı. İşte sosyal medyadan derlenilen taraftar tepkileri...</p>

Galatasaraylı taraftarlar bu akşam oynanan Yukatel Kayserispor maçının 3-0 kaybedilmesinin ardından sosyal medyada büyük tepkiler gösterdi. Özellikle teknik direktör Fatih Terim, eleştirilerin odağıydı. İşte sosyal medyadan derlenilen taraftar tepkileri...

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