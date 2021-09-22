Sosyal medya Galatasaraylı Yedlin'i yerden yere vurdu

22 Eylül 2021 Çarşamba, 21:10

Galatasaray'ın Kayseri'de peşi sıra yediği goller sonrası Twitter başta olmak üzere sosyal medyada ABD'li sağ bek Yedlin hedef tahtası haline geldi.



Twitter kullanıcıları, Yedlin için, "Amerikan kazığı..", "Marshall yardımı..", "Bozuk süt tozu" gibi ifadeler kullandılar.

Alanya maçında taraftar tarafından ıslıklanan ve soyunma odasında ağlayan Yedlin'in Kayserispor karşısında kötü futbolu devam ederken, penaltıyla da neden oldu.