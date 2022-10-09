9 Ekim 2021'de kapılarını açan Postane'nin 1. yaşı kutlanacak

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 08:30
<p>Postane, sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı çalışmalara ve ortak kültürel üretimlere ev sahipliği yapmayı amaçlayan bir mekân olarak tanımlanıyor. Galata’da İngiliz Postanesi olarak bilinen tarihi yapı, konumlandığı çevrenin ve temas ettiği canlıların iyilik halini besleyen açık, paylaşımcı, üretken ve onarıcı bir mekân olarak restore edilerek yeniden işlevlendirildi.</p>

Postane, sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı çalışmalara ve ortak kültürel üretimlere ev sahipliği yapmayı amaçlayan bir mekân olarak tanımlanıyor. Galata’da İngiliz Postanesi olarak bilinen tarihi yapı, konumlandığı çevrenin ve temas ettiği canlıların iyilik halini besleyen açık, paylaşımcı, üretken ve onarıcı bir mekân olarak restore edilerek yeniden işlevlendirildi.

<p>Postane daha adil ve yaşanabilir bir dünya için üretenleri, kültür mirasını koruyup yaşatanları, yenilikçi ve yaratıcı hikâyeleri dinlemeyi ve anlatmayı sevenleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla Postane’de, sosyal ve çevresel etki odaklı çalışanlarla yurttaşlar arasındaki etkileşimi kolaylaştıran, değişim elçisi aktörlere kuluçka sağlayan, sosyal inovasyonu teşvik eden, nitelikli eğitim ve araştırmaya olanak veren mekânsal altyapılar yer alıyor. İçinde yağmur suyunu biriktirip kullanarak doğal gıda yetiştirilen bir teras bahçesi; dayanışma temelli mutfak ve kafeteryası; yerel üreticiler, sosyal girişimler ve kooperatiflerle tüketicileri buluşturan adil ticaret birimi; ortak üretimi teşvik eden çalışma ve toplantı alanları; uzmanlık kütüphanesi; hikâye anlatıcıları için podcast ve video stüdyosu; ve kamusal etkinlikler için çok amaçlı salonu bulunuyor.</p>

Postane daha adil ve yaşanabilir bir dünya için üretenleri, kültür mirasını koruyup yaşatanları, yenilikçi ve yaratıcı hikâyeleri dinlemeyi ve anlatmayı sevenleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla Postane’de, sosyal ve çevresel etki odaklı çalışanlarla yurttaşlar arasındaki etkileşimi kolaylaştıran, değişim elçisi aktörlere kuluçka sağlayan, sosyal inovasyonu teşvik eden, nitelikli eğitim ve araştırmaya olanak veren mekânsal altyapılar yer alıyor. İçinde yağmur suyunu biriktirip kullanarak doğal gıda yetiştirilen bir teras bahçesi; dayanışma temelli mutfak ve kafeteryası; yerel üreticiler, sosyal girişimler ve kooperatiflerle tüketicileri buluşturan adil ticaret birimi; ortak üretimi teşvik eden çalışma ve toplantı alanları; uzmanlık kütüphanesi; hikâye anlatıcıları için podcast ve video stüdyosu; ve kamusal etkinlikler için çok amaçlı salonu bulunuyor.

<p>Binanın yeniden işlevlendirilmesinde Merve Bedir, Eren Onur, Çiğdem Furtuna, Öncül Kırlangıç, Büşra Tunç, Jorela Karriqi’den oluşan tasarım ekibi çalışmıştır. Postane, Bertha Spaces ağının bir üyesidir.</p>

Binanın yeniden işlevlendirilmesinde Merve Bedir, Eren Onur, Çiğdem Furtuna, Öncül Kırlangıç, Büşra Tunç, Jorela Karriqi’den oluşan tasarım ekibi çalışmıştır. Postane, Bertha Spaces ağının bir üyesidir.

<p>Bak Postacı sosyal girişimi tarafından geliştirilmiştir ve işletilmektedir.</p>

Bak Postacı sosyal girişimi tarafından geliştirilmiştir ve işletilmektedir.

<p>Postane, geçirdiği bir yılı değerlendirmek, geri bildirim almak, gelecek planlarını paylaşmak ve onlar için önemli bu günü ekibi, topluluğu ve misafirleri ile kutlamak için dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı.</p>

Postane, geçirdiği bir yılı değerlendirmek, geri bildirim almak, gelecek planlarını paylaşmak ve onlar için önemli bu günü ekibi, topluluğu ve misafirleri ile kutlamak için dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı.

<p>Postane'nin farklı mekan ve programlarını deneyimleyebileceğiniz bu gün boyunca topluluğun üyelerinin dahil olacağı konuşmalar, atölyeler, sosyal etkinlikler düzenleyecek, çeşitli ikram ve süprizler ile konuklarını bekliyor.</p> <p>Etkinlikler ücretsizdir.</p>

Postane'nin farklı mekan ve programlarını deneyimleyebileceğiniz bu gün boyunca topluluğun üyelerinin dahil olacağı konuşmalar, atölyeler, sosyal etkinlikler düzenleyecek, çeşitli ikram ve süprizler ile konuklarını bekliyor.

Etkinlikler ücretsizdir.

<p>Etkinliklerin sloganı:</p> <p style="text-align: center;"><strong><em>Ektiğimiz tohumların meyvelerini birlikte hasat edelim!</em></strong></p>

Etkinliklerin sloganı:

Ektiğimiz tohumların meyvelerini birlikte hasat edelim!

<p><strong>TARİHÇE:</strong></p> <p>1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı sırasında İngiltere, ordusunun askeri yazışmaları için İstanbul’da bir postane binası kurdu. Savaşın ardından İngiliz Askeri Postanesi sivil yazışmalar için kullanılmaya başlandı ve artan ticari faaliyetler ile, dönemin İngiltere Posta Bakanı George Campbell, yeni bir bina inşa edilmesi için emir verdi. Mimar ve mühendis Joseph Nadin’in tasarladığı ve inşaatını yürüttüğü Galata’daki postane binası 1859’da tamamlandı ve 1895 yılına kadar bu amaçla kullanıldı.</p>

TARİHÇE:

1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı sırasında İngiltere, ordusunun askeri yazışmaları için İstanbul’da bir postane binası kurdu. Savaşın ardından İngiliz Askeri Postanesi sivil yazışmalar için kullanılmaya başlandı ve artan ticari faaliyetler ile, dönemin İngiltere Posta Bakanı George Campbell, yeni bir bina inşa edilmesi için emir verdi. Mimar ve mühendis Joseph Nadin’in tasarladığı ve inşaatını yürüttüğü Galata’daki postane binası 1859’da tamamlandı ve 1895 yılına kadar bu amaçla kullanıldı.

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