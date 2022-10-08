İstanbul Tiyatro Festivali, Moliere'in doğumunun 400. yılını kutluyor

08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:27

İstanbul Tiyatro Festivali, oyunları dünyanın dört bir yanında sah

nelenmeye devam eden Moliere’in doğumunun 400. yılını, Fransız komedi yazarı Molière için özel olarak hazırladığı festival seçkisiyle kutluyor.



Açılış Oyunu: Kibarlık Budalası Remix

Zenne, Çekmeceler ve Bergen filmleriyle tanınan yönetmen ikilisi M.Caner Alper ve Mehmet Binay, ilk oyunlarını İstanbul Tiyatro Festivali için yönetiyor. 25 ve 26 Ekim’de Maximum UNIQ Hall’da izleyebileceğiniz “Kibarlık Budalası Remix”; Moliere’in 17. yüzyıl Fransa’sında el değiştiren zenginliği ve gücü hicvettiği çok sevilen oyununu farklı bir bakış açısıyla ele alarak popülerlik çabası ile şöhret peşinde koşma temaları üzerinden günümüze uyarlıyor.

Comedie-Française ile Moliere Maratonu

“Moliere’in Evi” olarak da anılan köklü topluluk Comedie-Française’in Moliere’in 400. Yılı’nı kutlamak üzere sahnelediği oyunlardan bir seçki 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde beyazperdeden gösterime giriyor. Institut Français Türkiye’nin desteğiyle, 12 Kasım’da Atlas 1948 Sineması perdesinde izleyiciyle buluşacak Moliere Maratonu’nda sırasıyla Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası ve Tartuffe ya da İkiyüzlülük gösterilecek.

* “Perdeden: Hastalık Hastası” gösterimi, 12 Kasım Cumartesi saat 11.00’de gerçekleşecek.

* “Perdeden: Kibarlık Budalası” gösterimi, 12 Kasım Cumartesi saat 14.30’da gerçekleşecek.

* “Perdeden: Tartuffe ya da İkiyüzlülük” gösterimi, 12 Kasım Cumartesi saat 19.00’da gerçekleşecek.

İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan Tartuffe, Moliere’in doğumunun 400. yılı vesilesiyle yeni sezonda sahneleyeceği Tartuffe’ün prömiyerini 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapıyor.

Ülkemiz tiyatrosunun beğeniyle takip edilen, bol ödüllü isimlerinden Yiğit Sertdemir’in yönettiği bu yeni yorumu, 15 Kasım’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde seyredebilirsiniz. Biletler passo.com.tr ve İKSV ana gişede satışta.