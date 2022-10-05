Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi eserleri sergileniyor: Kahire Müzesi'nin kısa tarihi

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:18
<p><strong>Kahire'deki Mısır Müzesi'nde,</strong> Mısırbilim alanının oluşturulmasının ve antik hiyerogliflerin deşifre edilmesinin<strong> 200. yıldönümünü</strong> kutlamak için geçtiğimiz günlerde <strong>Tanis Hazinesi sergisi</strong> açıldı.</p>

Kahire'deki Mısır Müzesi'nde, Mısırbilim alanının oluşturulmasının ve antik hiyerogliflerin deşifre edilmesinin 200. yıldönümünü kutlamak için geçtiğimiz günlerde Tanis Hazinesi sergisi açıldı.

<p><strong>Kahire Mısır Müzesi</strong> ya da kısaca Mısır Müzesi, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan ve Antik Mısır uygarlığının en görkemli koleksiyonunu barındıran arkeoloji müzesidir. Müzenin, önemli bir miktarı gösterimde olmak üzere, <strong>toplam 120.000 adet eseri</strong> bulunmaktadır.</p>

Kahire Mısır Müzesi ya da kısaca Mısır Müzesi, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan ve Antik Mısır uygarlığının en görkemli koleksiyonunu barındıran arkeoloji müzesidir. Müzenin, önemli bir miktarı gösterimde olmak üzere, toplam 120.000 adet eseri bulunmaktadır.

<p><strong>1835 yılında Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa,</strong> Eski Mısır uygarlığından kalan eserlerin ticaretini yasaklar ve Kahire'de bulunan Ezbekiye bahçesinde bulunan küçük bir binada bu yapıtların korunması için emir verir. Daha sonra burası<strong> Ezbekiye Bahçesi Müzesi</strong> diye anılacaktır.</p>

1835 yılında Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Eski Mısır uygarlığından kalan eserlerin ticaretini yasaklar ve Kahire'de bulunan Ezbekiye bahçesinde bulunan küçük bir binada bu yapıtların korunması için emir verir. Daha sonra burası Ezbekiye Bahçesi Müzesi diye anılacaktır.

<p><strong>Mehmet Ali Paşa'nın</strong> ölümünden sonra, 1850 yılını takiben eski eser ticareti gene başlar. Mehmet Ali Paşa'nın halefleri Ezbekiye bahçesinde toplanmış olan eski eserlerden bazılarını prestijli konuklarına armağan etmeye başlar. Sonunda Ezbekiye bahçesindeki müze Kahire Kalesi'ndeki bir binaya taşınır. 1854 yılında<strong> Kahire Kalesi'ndeki</strong> binaya taşınmış bütün eserler <strong>Mısır Hıdivi Abbas Paşa tarafından Avusturya</strong> <strong>Arşidükü Maximilian'a</strong> hediye edilir.</p>

Mehmet Ali Paşa'nın ölümünden sonra, 1850 yılını takiben eski eser ticareti gene başlar. Mehmet Ali Paşa'nın halefleri Ezbekiye bahçesinde toplanmış olan eski eserlerden bazılarını prestijli konuklarına armağan etmeye başlar. Sonunda Ezbekiye bahçesindeki müze Kahire Kalesi'ndeki bir binaya taşınır. 1854 yılında Kahire Kalesi'ndeki binaya taşınmış bütün eserler Mısır Hıdivi Abbas Paşa tarafından Avusturya Arşidükü Maximilian'a hediye edilir.

<p>1858 yılında, <strong>Fransız Mısırbilimci Auguste Mariette</strong> tarafından, Said Paşa'nın da desteği ile, Kahire'nin Bulak semtinde Nil kıyısında bir bina yeni müze binası olarak seçilir. 1863 yılında, <strong>Hıdiv İsmail Paşa</strong> döneminde <strong>Bulak Müzesi</strong> açılır. 1878 yılında Bulak'taki sel baskınından sonra bu müze de kapatılmak zorunda kalınır.</p>

1858 yılında, Fransız Mısırbilimci Auguste Mariette tarafından, Said Paşa'nın da desteği ile, Kahire'nin Bulak semtinde Nil kıyısında bir bina yeni müze binası olarak seçilir. 1863 yılında, Hıdiv İsmail Paşa döneminde Bulak Müzesi açılır. 1878 yılında Bulak'taki sel baskınından sonra bu müze de kapatılmak zorunda kalınır.

<p>1886 yılında<strong> Bulak Müzesi</strong> yeniden ama geçici olarak açılır. 1890 yılında ise müzedeki bütün eserler <strong>Giza'daki Hıdiv İsmail Paşa'nın</strong> sarayına taşınır. Ama müzedeki artifaktların sürekli olarak artış göstermesi üzerine Auguste Mariette ve diğer Mısırbilimciler daha büyük ve sabit bir müze binasının seçilmesi için ısrar ederler.</p>

1886 yılında Bulak Müzesi yeniden ama geçici olarak açılır. 1890 yılında ise müzedeki bütün eserler Giza'daki Hıdiv İsmail Paşa'nın sarayına taşınır. Ama müzedeki artifaktların sürekli olarak artış göstermesi üzerine Auguste Mariette ve diğer Mısırbilimciler daha büyük ve sabit bir müze binasının seçilmesi için ısrar ederler.

<p>1897 yılında, Kahire'deki Tahrir meydanında, Hıdiv Abbas Hilmi Paşa ve <strong>arkeolog Gaston Maspero'nun</strong> da eşliğinde, bugünkü <strong>Mısır Müzesi'nin</strong> temelleri atılır. </p>

1897 yılında, Kahire'deki Tahrir meydanında, Hıdiv Abbas Hilmi Paşa ve arkeolog Gaston Maspero'nun da eşliğinde, bugünkü Mısır Müzesi'nin temelleri atılır. 

<p>Yaklaşık 5 yıl içinde yeni müze binasının inşaatı bitirilir. 1902 yılında birkaç ay içinde <strong>Giza Müzesi'ndeki</strong> bütün eski eserler yeni müze binasına taşınır. Nihayet <strong>15 Kasım 1902 tarihinde</strong> Mısır Müzesi'nin resmi açılışı yapılır.</p>

Yaklaşık 5 yıl içinde yeni müze binasının inşaatı bitirilir. 1902 yılında birkaç ay içinde Giza Müzesi'ndeki bütün eski eserler yeni müze binasına taşınır. Nihayet 15 Kasım 1902 tarihinde Mısır Müzesi'nin resmi açılışı yapılır.

<p><strong>Auguste Mariette</strong> müzenin tamamlanmasından birkaç yıl önce ölmesine rağmen bu müzenin kuruluşunda en çok emeği geçen kişi olduğu için müzenin kurucusu olarak kabul edilir. Müzenin mimarı Fransız mimar <strong>Marcel Dourgnon</strong> olup müze binası neo-klasik mimari tarzında inşa edilmiştir.</p>

Auguste Mariette müzenin tamamlanmasından birkaç yıl önce ölmesine rağmen bu müzenin kuruluşunda en çok emeği geçen kişi olduğu için müzenin kurucusu olarak kabul edilir. Müzenin mimarı Fransız mimar Marcel Dourgnon olup müze binası neo-klasik mimari tarzında inşa edilmiştir.

<p>Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in gümüşten tabutu görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)</p>

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in gümüşten tabutu görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

<p>Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in mumyasının altından yapılmış ayak parmaklıkları görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)</p>

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in mumyasının altından yapılmış ayak parmaklıkları görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

<p>Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisini gezenler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)</p>

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisini gezenler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

<p>Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in altın sandaletleri görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)</p>

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in altın sandaletleri görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

<p>Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in takıları görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)</p>

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in takıları görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kahire Mısır müze Sanat Tarihi tarihi keşif

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