Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi eserleri sergileniyor: Kahire Müzesi'nin kısa tarihi

1886 yılında Bulak Müzesi yeniden ama geçici olarak açılır. 1890 yılında ise müzedeki bütün eserler Giza'daki Hıdiv İsmail Paşa'nın sarayına taşınır. Ama müzedeki artifaktların sürekli olarak artış göstermesi üzerine Auguste Mariette ve diğer Mısırbilimciler daha büyük ve sabit bir müze binasının seçilmesi için ısrar ederler.