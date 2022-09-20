İstanbul Bienali'nin film programı Pera Müzesi'nde

Çiftçiler

Yönetmenler: Marta Rodriguez, Jorge Silva

1975, 51', siyah-beyaz

İspanyolca;Türkçe altyazılı

Çiftçiler ve yerli topluluklar toplumsal teslimiyetten örgütlenme sürecine neden ve nasıl geçiyor? Bu soru Marta Rodriguez ve Jorge Silva’yı Çiftçiler’i yapmaya, Brechtyen yeniden canlandırmalar aracılığıyla 1930’ların Kolombiya’sındaki sömürgeci kahve plantasyonlarındaki çalışma koşullarınınusta işi bir portresini çıkarmaya itti. Bu belgesel hem kendiliğinden örgütlenmeye ve isyana davet hem de yerlilerin mücadelelerinin ve toprağın öneminin berrak bir analizi.