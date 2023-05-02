Perre Antik Kenti'nde kazılar yeniden başladı

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, gazetecilere, Perre Antik Kenti'nin Kommagene Krallığı'nın 5 eyaletinden biri olduğunu ve Kommagene Krallığı'nın Adıyaman'ın idari sınırları içerisinde kalan bölümde 3 eyaletinin olduğuna işaret eden Gelse, şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi Samosata, bugünkü ismiyle Samsat diye bildiğimiz yerdir. Samsat eyaleti bugünkü Atatürk Baraj Gölü'nün suları altında kalmıştır. İkinci şehir Arsemia dediğimiz yazlık şehir. Üçüncü şehir de şu an üzerinde bulunduğumuz Perre Antik Kenti'dir. Bugünkü Adıyaman'ın idari sınırlarının dışında kalan Kommagene Krallığı'na ait iki eyaletimiz daha var. Bunlardan biri bugünkü Gaziantep il sınırları içerisinde bulunan Zeugma, ikincisi ise Kahramanmaraş sınırları içerisinde kalan eyalettir.Bu 5 eyaletten Perre Antik Kenti şu an üzerinde bulunduğumuz alanda kurulu bir şehirdi. Bu antik şehir milattan sonra 130 yılında kurulmuş bir şehirdir, bizim bugünkü tarihi kayıtlarımıza göre böyle. Ancak burada yapılan kazılarla bu tarihi kayıtların çok daha eskiye doğru dayandığı kanaatindeyiz."