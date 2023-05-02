Perre Antik Kenti'nde kazılar yeniden başladı
Adıyaman Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Kahraman Yağız'ın bilimsel danışmanlığında, Örenli Mahallesi'nde bulunan antik kentte 60 kişilik ekiple kazı çalışması başladı.
İçinde yer alan sur duvarları, kullanılabilir durumda olan çeşmesi ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti'nin turizme katkı sağlaması hedefler arasında.
Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, gazetecilere, Perre Antik Kenti'nin Kommagene Krallığı'nın 5 eyaletinden biri olduğunu ve Kommagene Krallığı'nın Adıyaman'ın idari sınırları içerisinde kalan bölümde 3 eyaletinin olduğuna işaret eden Gelse, şunları söyledi:
"Bunlardan bir tanesi Samosata, bugünkü ismiyle Samsat diye bildiğimiz yerdir. Samsat eyaleti bugünkü Atatürk Baraj Gölü'nün suları altında kalmıştır. İkinci şehir Arsemia dediğimiz yazlık şehir. Üçüncü şehir de şu an üzerinde bulunduğumuz Perre Antik Kenti'dir. Bugünkü Adıyaman'ın idari sınırlarının dışında kalan Kommagene Krallığı'na ait iki eyaletimiz daha var. Bunlardan biri bugünkü Gaziantep il sınırları içerisinde bulunan Zeugma, ikincisi ise Kahramanmaraş sınırları içerisinde kalan eyalettir.Bu 5 eyaletten Perre Antik Kenti şu an üzerinde bulunduğumuz alanda kurulu bir şehirdi. Bu antik şehir milattan sonra 130 yılında kurulmuş bir şehirdir, bizim bugünkü tarihi kayıtlarımıza göre böyle. Ancak burada yapılan kazılarla bu tarihi kayıtların çok daha eskiye doğru dayandığı kanaatindeyiz."
Antik Kent'te kazılar ilk olarak 2020 yılında başlamıştı. Adıyaman'daki turizmin kaldığı yerden devam etmesi amacıyla çalışmaların hızla devam edeceği söylendi:
"Bu sene 3. dönemini başlatıyoruz. Tabii Adıyaman'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilin bulunduğu bölgede çok büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem sonrası bir taraftan yaralarımızı sararken bir taraftan da şehrin her alanda normal akışına dönmesi için gerekli çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi; Adıyaman'da turizmin hızla başlaması için öncelikle turizm işletmeleri ve otelcilerimizle yaptığımız birtakım görüşmelerin sonucunda yaklaşık 3 hafta önce Adıyaman'da deprem bölgesinde turizm sezonunu ilk açan il olduk. Güney Kore'den, Amerika'dan, İtalya'dan, Almanya ve Japonya'dan turistler Adıyaman'a gelmeye başladı."
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