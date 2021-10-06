Gary Lineker, Ronaldo'nun transferi ile ilgili detayları anlattı

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 18:29
<p>İngiliz eski futbolcu ve spor yorumcusu Gary Lineker, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo transferinin detaylarını anlattı.<br></p>

İngiliz eski futbolcu ve spor yorumcusu Gary Lineker, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo transferinin detaylarını anlattı.

<p>Ronaldo'nun ismi yaz transfer döneminde birçok kulüple anıldı. Bu bilinmezlik, Manchester United'ın eski oyuncusu Ronaldo'yu kadrosuna katmaya ikna etmesi ile son bulmuştu.<br></p>

Ronaldo'nun ismi yaz transfer döneminde birçok kulüple anıldı. Bu bilinmezlik, Manchester United'ın eski oyuncusu Ronaldo'yu kadrosuna katmaya ikna etmesi ile son bulmuştu.

<p>Lineker, Manchester United’ın başkan yardımcısı Ed Woodward’un Ronaldo transferini evinin bahçesinde gerçekleştirdiğini açıkladı.</p>

Lineker, Manchester United’ın başkan yardımcısı Ed Woodward’un Ronaldo transferini evinin bahçesinde gerçekleştirdiğini açıkladı.

<p>BBC Sport’a konuşan Lineker, süreci şöyle anımsadı: “Ed Woodward benim yakın bir arkadaşım ve aynı zamanda komşum. Ronaldo’yu da benim bahçemde otururken transfer etti.”<br></p>

BBC Sport’a konuşan Lineker, süreci şöyle anımsadı: “Ed Woodward benim yakın bir arkadaşım ve aynı zamanda komşum. Ronaldo’yu da benim bahçemde otururken transfer etti.”

<p>“İnanılmazdı. Geldiğinde telefonla konuşuyordu ve karşı tarafta da Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes veya başka biri vardı. Umarım şu anda gereğinden fazla bilgi vermiyorumdur ama sonuçta transfer bitti.”</p>

“İnanılmazdı. Geldiğinde telefonla konuşuyordu ve karşı tarafta da Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes veya başka biri vardı. Umarım şu anda gereğinden fazla bilgi vermiyorumdur ama sonuçta transfer bitti.”

<p>“Arka bahçemde telefonla konuşurken çektiğim inanılmaz bir fotoğrafı var, belki iznini alırsam bir gün onu da paylaşırım.”</p>

“Arka bahçemde telefonla konuşurken çektiğim inanılmaz bir fotoğrafı var, belki iznini alırsam bir gün onu da paylaşırım.”

<p>Manchester United için sezon henüz çok iyi başlamasa da ligde 4.sıradalar. Bunda Ronaldo'nun kritik dakikalarda attığı gollerin payı ise oldukça büyük.</p>

Manchester United için sezon henüz çok iyi başlamasa da ligde 4.sıradalar. Bunda Ronaldo'nun kritik dakikalarda attığı gollerin payı ise oldukça büyük.

<p>Portekizli yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 5 gollük bir katkıda bulundu.</p>

Portekizli yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 5 gollük bir katkıda bulundu.

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