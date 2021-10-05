Ronaldo, yakın arkadaşı Jose Semedo'nun eşinin ölüm haberini duyurdu
Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, yakın arkadaşı ve aynı zamanda Vitoria Setubal takımında forma giyen arkadaşı Jose Semedo'nun eşinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yakın arkadaşı ve futbolcu Jose Semedo'un eşinin ölüm haberini paylaştı.
Cristiano Ronaldo paylaşımında "Geçen hafta beklenmedik bir şekilde harika bir insan aramızdan ayrıldı. Mükemmel bir anneydi ve hayatın bana verdiği en iyi arkadaşlarımdan birinin eşiydi. Soraia'yı kaybettik. Kardeşim Jose Semedo ve tüm ailesinin hissettiği acıyı hiçbir şey silemez. Her zaman olduğu gibi bu zorluğa da göğüs germek için birlikteyiz. Huzur içinde uyu arkadaşım, seni asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Ronaldo Instagram'dan birkaç ay önce Semedo çiftiyle birlikte yemek yedikleri geceden bir fotoğrafını da paylaştı.
Vitoria Setubal forması giyen 36 yaşındaki Jose Semedo'nun eşi Soraia Semedo 34 yaşındaydı. Soraia Semedo'nun basit bir enfeksiyon teşhisiyle Lizbon'da kaldırıldığı Curry Cabral Hastanesi'nde beklenmedik bir şekilde hayatını kaybettiği açıklandı.
Öte yandan eski takımı Sheffield Wednesday'in taraftarları, Jorge Semedo'ya desteklerini alkışlarla gösterdi.
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