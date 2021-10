Ünlü boksör Nurmagomedov, Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti

Yakın arkadaş oldukları bilinen Khabib Nurmagomedov ve Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Everton'la 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından bir araya geldi. Nurmagomedov, karşılaşmayı Old Trafford'da canlı takip etmişti.

Karşılaşmanın ardından takım ve Ronaldo ile yaşadığı keyifli dakikaları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Nurmagomedov, Ronaldo'ya atıfta bulunarak "O tarihin en iyisi. Şampiyon yaptıklarını yapmaya devam et. Dünya'nın her yerindeki milyonlarlara ilham oluyorsun" cümlelerini kaydetti.

He is a best ever, keep doing your things Champ, you inspire millions of people around the World ?? @Cristiano pic.twitter.com/CwehesVlFK