Ünlü boksör Nurmagomedov, Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti

Ünlü boksör Nurmagomedov, yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo ile poz verdi ve kendisinden övgüyle bahsetti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 23:38
Ünlü boksör Nurmagomedov, Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti
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Yakın arkadaş oldukları bilinen  Khabib Nurmagomedov ve Cristiano Ronaldo,  Manchester United'ın Everton'la 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından bir araya geldi. Nurmagomedov, karşılaşmayı Old Trafford'da canlı takip etmişti.

Karşılaşmanın ardından takım ve Ronaldo ile yaşadığı keyifli dakikaları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Nurmagomedov, Ronaldo'ya atıfta bulunarak "O tarihin en iyisi. Şampiyon yaptıklarını yapmaya devam et. Dünya'nın her yerindeki milyonlarlara ilham oluyorsun" cümlelerini kaydetti. 

 



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