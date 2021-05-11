"Fatih hoca için etkileri çok negatif olabilirdi. Hafta içinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu dedi ki, ‘Fatih hoca için sportif direktörlük zamanı geldi.’ Bu teknik direktörlüğü bırak demek. Fatih Terim oradan çıkıp sportif direktör olmaz herhalde. Bu eğer dillenmeye başlıyorsa bir risk ortaya çıktı demektir
Terim’in Galatasaray’da geleceği olduğunu düşünüyorum çünkü hala en güçlü figür o. Ama derbi kaybı o güçlü figürden çok şey götürürdü. Düşünün Beşiktaş orada şampiyonluğunu kutluyor, Sergen Yalçın orada kupayı kaldıracak, sahanın ortasında büyük bir sevinç, Okan Buruk üstü Sergen Yalçın 2 sene üst üste iki öğrenciye şampiyonluk verilmiş olacaktı, bu Fatih Terim açısından iyi olmayacaktı. Fatih Terim, ‘Durun bakalım kardeşim, ne oluyor?’ dedi. Kaderin bu gidişatına dur dedi. Kendi kariyeri açısında çok kritik bir dakika ve gündü. Fatih hoca kırılmanın önüne geçti, hakikaten çok iyi oynadı.” dedi.
“Sanıyorum ki Fatih Terim sezon sonunda formal olsa da bir istifa verecek gibi duruyor. Yeni gelecek yönetime kapıyı açık bırakacak. Bunun riskleri var tabi. Mesleği yönetmek olan bir adam Fatih Terim ile çalışmak istemiyorsa ve bunu söyleyemiyorsa orada dururken bunu yollamak gibi bir şansı yoksa onunla çalışmaya mecbur kalacaksa Ünal Aysal’ın ben bir dönem öyle olduğunu düşünüyorum. Aslında çalışmak istemiyordu ama hocanın milli takımı tercih etmesini bekledi. Galatasaraylı taraftarların gözünde Ünal Aysal, Fatih Terim’i yolladı olarak gözükmekle birlikte hayır öyle olmadı.
Fatih hoca milli takıma gitti. Bunu kullanabilir öyle bir yönetici ve başkan çıkarsa. Güçlü bir başkan Fatih hocanın formal olarak istifasını bir anda boşa çıkarabilir. Riskli yani. Hocam sana teşekkür ederiz, yarın bir gün sana başkanlığı teslim etmek isteyebiliriz diyebilir. Fatih hocadan daha iyi bir teknik direktör bulamayabilir ama Fatih hoca ile oynamak zor bir şey.” dedi.
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