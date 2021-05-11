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“Sanıyorum ki Fatih Terim sezon sonunda formal olsa da bir istifa verecek gibi duruyor. Yeni gelecek yönetime kapıyı açık bırakacak. Bunun riskleri var tabi. Mesleği yönetmek olan bir adam Fatih Terim ile çalışmak istemiyorsa ve bunu söyleyemiyorsa orada dururken bunu yollamak gibi bir şansı yoksa onunla çalışmaya mecbur kalacaksa Ünal Aysal’ın ben bir dönem öyle olduğunu düşünüyorum. Aslında çalışmak istemiyordu ama hocanın milli takımı tercih etmesini bekledi. Galatasaraylı taraftarların gözünde Ünal Aysal, Fatih Terim’i yolladı olarak gözükmekle birlikte hayır öyle olmadı.

