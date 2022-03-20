Gaziantep FK nerede? Kimin? Tarihçesi
GAZİANTEP FUTBOL KULUBÜ
Mavi-beyaz renklere sahip olan Büyükşehir Gaziantepspor Kulübü, birçok branşta faaliyet ve başarı göstermiştir.
15 Haziran 2017 tarihinde yapılan genel kurulda kulüp yönetimin almış olduğu kararla kulüp, belediye bünyesinden çıkarılmış ve adını Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak, renklerini ise kırmızı-siyah-beyaz olarak değiştirmiştir.
Kulübün şu anki başkanı Cevdet Akınal'dır.
1988-1999 yılları arasında Sankospor adıyla mücadele ederken 30 Haziran 1999'da yapılan kongrede Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ismiyle 1999-2016 yılları arasında ve 14 Temmuz 2016'da yapılan kongrede Büyükşehir Gaziantepspor ismiyle 2016-2017 yılları arasında liglerde mücadele etmiştir, Sanko Holding'in desteklediği 1988 yılında kurulan bir spor kulübüdür.
2001-2002 sezonunda 2. Lig kurulunca bir önceki sezon başarılı olamadığı için 1. Ligden 2. Lige düştü.Kulüp başkanlığını 22.06.2004 tarihinde devralarak kulüp tarihinde 3. kez başkanlığa seçilen Gazeteci ve Spor Yazarı, Olay Medya Şirketler Grubu kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı spor adamı Mehmet Erol Maraş, kulübü yönetim, teknik ekip, taraftar ve oyuncuları ile birlikte 11 ay gibi kısa bir sürede 2004-2005 sezonunda şampiyonluğa taşıyarak 1. Lig'e çıkartmış ve Gaziantepspor'dan tam 20 yıl sonra Gaziantep'li sporseverlere ayrı bir şampiyonluk heyecan ve mutluluğu tattırmıştır.
Belediyespor, şampiyon olduğu 22.05.2005'ten bu yana 1. Lig'de mücadele etmektedir.
Mehmet Erol Maraş, başkan seçildikten tam 11 ay sonra 22 Mayıs 2005 günü takımı 2. Ligde şampiyon yapıp 1. Lige yükselttikten sonra görevini aday olmayarak kendi isteği ile kulüp kurucularından Saip Konukoğlu'na devretmiştir.
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Teknik Direktör Ali Güneş yönetiminde grup birincisi olarak 2004/2005 futbol sezonunda şampiyon olduğu yıl 93 gol atarak Avrupa'nın en çok gol atan takımı olmuş ve bir rekor kırmıştır.
Gaziantep Belediyespor, Gaskispor ile ortaklaşa kullandığı Gaski Spor tesislerine sahiptir. Belediyespor Kulübünün Teknik Direktörü Erkan Sözeri'dir. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçlarını, GASKİ ile birlikte Pancarlı mevkiindeki Gaski Stadında yapmakta ve her iki kulübün futbolcu ve teknik heyeti bu tesislerde barınmaktadırlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2010-2011 sezonunu 57 puanla bitirerek play-off'a kalmıştır. Play-off'ta Orduspor'a 1-0 yenilerek Süper Lig'e çıkamamıştır.
2014-15 transfer sezonunda ise Beşiktaş'tan Muhammed Demirci, Fenerbahçe'den Gökay Iravul'u kiralayan takım, Akhisar Belediyespor'dan Çağdaş Atan, Sertan Vardar'ı kadrosuna katmıştır. O sezon Newcastle United FC'dan Shola Ameobi'yi kadrosuna katan ekip, 1. Lig'e Premier League'den transfer yapan ilk takım olmuştur.
15 Haziran 2017 tarihinde yapılan genel kurulda kulüp yönetimin almış olduğu kararla kulüp, belediye bünyesinden çıkarılmış ve adını Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak, renklerini ise kırmızı-siyah-beyaz olarak değiştirmiştir.
30 Mayıs 2019 tarihinde 1. Lig Play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
2 Ekim 2019 tarihinde kulüp tarafından TFF'ye yapılan başvuru kabul edildi ve ismi Gaziantep Futbol Kulübü A. Ş. olarak değiştirildi.
2020-21 sezonuna Marius Șumudică yönetiminde başlayan Gaziantep FK, 18. hafta sonunda takımın başından ayrıldı ve yerine Portekizli teknik adam Ricardo Sá Pinto geldi.
Ligde oynanan 40 maç sonunda 15 galibiyet 13 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 58 puan toplayarak ligi 9. olarak tamamladı. 2020-21 Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda Konyaspor'a 2-1 kaybederek kupadan elendi.
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