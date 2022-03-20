Gaziantep FK nerede? Kimin? Tarihçesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Teknik Direktör Ali Güneş yönetiminde grup birincisi olarak 2004/2005 futbol sezonunda şampiyon olduğu yıl 93 gol atarak Avrupa'nın en çok gol atan takımı olmuş ve bir rekor kırmıştır.

Gaziantep Belediyespor, Gaskispor ile ortaklaşa kullandığı Gaski Spor tesislerine sahiptir. Belediyespor Kulübünün Teknik Direktörü Erkan Sözeri'dir. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçlarını, GASKİ ile birlikte Pancarlı mevkiindeki Gaski Stadında yapmakta ve her iki kulübün futbolcu ve teknik heyeti bu tesislerde barınmaktadırlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2010-2011 sezonunu 57 puanla bitirerek play-off'a kalmıştır. Play-off'ta Orduspor'a 1-0 yenilerek Süper Lig'e çıkamamıştır.