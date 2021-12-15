Geminid meteor yağmuru izleyenleri büyülüyor

13 Aralık 2021'de çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Lijiang şehrindeki Yulong Kar Dağı üzerinde görülen yıldız izlerini gösteriyor. (Görüntü birden çok pozun birleştirilmesiyle elde edildi) (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)



Geminidler, 3200 Phaethon adlı bir asteroitten gelen kırık parçalardan oluşuyor. Dünya, her yıl Aralık ayının ortalarında Phaethon'un kırık parçalarının gidiş alanına giriyor ve meteorların İkizler takımyıldızı yönünde ilerlemesine neden oluyor, bu nedenle de takımyıldızın adı olan "İkizler" anlamına gelen Latince "Gemini"ye atıfla "Geminid" olarak anılıyor.





