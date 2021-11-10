Genç futbolcu Mohamed Ihattaren, futbolu bırakıyor

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 12:45
<p>2019-2021 arasında PSV'deki 56 maçlık performansının ardından Juventus'a transfer olan ve ardından hemen Sampdoria'ya kiralanan Mohamed Ihattaren, ailevi sebeplerden ötürü 12 Ekim'de Hollanda'ya gitmişti.<br></p>

2019-2021 arasında PSV'deki 56 maçlık performansının ardından Juventus'a transfer olan ve ardından hemen Sampdoria'ya kiralanan Mohamed Ihattaren, ailevi sebeplerden ötürü 12 Ekim'de Hollanda'ya gitmişti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Juventus, Mohamed Ihattaren'den 15 gün kadar haber alamamıştı.<br></p>

Juventus, Mohamed Ihattaren'den 15 gün kadar haber alamamıştı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Son olarak Voetbal International'da yer alan habere göre babasını kaybeden genç oyuncunun bunalıma girdiği ve futbolu bırakmak istediği ifade edildi.</p>

Son olarak Voetbal International'da yer alan habere göre babasını kaybeden genç oyuncunun bunalıma girdiği ve futbolu bırakmak istediği ifade edildi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Menajer Mino Raiola ise konuyla ilgili "Ihattaren, futbolu bırakmak istediğini söyledi. Oynamaya devam etmek isterse ona yardımcı olurum ama bir süredir konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><em><strong>*Fotoğraflar, futbolcunun Instagram hesabından alınmıştır.</strong></em></p>

Menajer Mino Raiola ise konuyla ilgili "Ihattaren, futbolu bırakmak istediğini söyledi. Oynamaya devam etmek isterse ona yardımcı olurum ama bir süredir konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

*Fotoğraflar, futbolcunun Instagram hesabından alınmıştır.


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