Genç futbolcu Mohamed Ihattaren, futbolu bırakıyor

Menajer Mino Raiola ise konuyla ilgili "Ihattaren, futbolu bırakmak istediğini söyledi. Oynamaya devam etmek isterse ona yardımcı olurum ama bir süredir konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

*Fotoğraflar, futbolcunun Instagram hesabından alınmıştır.