<p>Hem başrolde hem de yönetmen koltuğunda George Clooney’nin yer aldığı The Midnight Sky’dan ilk kareler paylaşıldı<br></p>
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Hem başrolde hem de yönetmen koltuğunda George Clooney’nin yer aldığı The Midnight Sky’dan ilk kareler paylaşıldı

<p><span style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Kıyamet sonrası bir dünyada geçen&nbsp;</span><em style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">The Midnight Sky</em><span style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">, Kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor.&nbsp;</span><br></p>
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Kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Midnight Sky, Kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor. 

<p><span style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">George Clooney’nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya’ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor.</span><br></p>
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George Clooney’nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya’ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor.

<p><span style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lily Brooks-Dalton’un çok sevilen “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlananfilmin yönetmen koltuğunda Clooney yer alıyor. Başroldeki diğer oyuncular ise David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir ve Tiffany Boone.</span><br></p>
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Lily Brooks-Dalton’un çok sevilen “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlananfilmin yönetmen koltuğunda Clooney yer alıyor. Başroldeki diğer oyuncular ise David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir ve Tiffany Boone.

<p style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong>Film Gösterim Tarihi:&nbsp;</strong>Aralık 2020</p><p style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong>Yönetmen:&nbsp;</strong>George Clooney</p><p style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong>Uyarlama:&nbsp;</strong>Lily Brooks-Dalto’nun kitabından</p><p style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong>Senarist:&nbsp;</strong>Mark L. Smith</p><p style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong>Yapımcı:&nbsp;</strong>Grant Heslov, George Clooney, Keith Redmon, Bard Dorros, Cliff Roberts</p><p style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong>Yürütücü Yapımcı&nbsp;</strong>Barbara A. Hall, Todd Shuster, Jennifer Gates, Greg Baxter</p><p style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong>Oyuncu Kadrosu:&nbsp;</strong>George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone,Demián Bichir, Kyle Chandler ve Caoilinn Springall</p>
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Film Gösterim Tarihi: Aralık 2020

Yönetmen: George Clooney

Uyarlama: Lily Brooks-Dalto’nun kitabından

Senarist: Mark L. Smith

Yapımcı: Grant Heslov, George Clooney, Keith Redmon, Bard Dorros, Cliff Roberts

Yürütücü Yapımcı Barbara A. Hall, Todd Shuster, Jennifer Gates, Greg Baxter

Oyuncu Kadrosu: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone,Demián Bichir, Kyle Chandler ve Caoilinn Springall

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