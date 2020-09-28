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Film Gösterim Tarihi: Aralık 2020
Yönetmen: George Clooney
Uyarlama: Lily Brooks-Dalto’nun kitabından
Senarist: Mark L. Smith
Yapımcı: Grant Heslov, George Clooney, Keith Redmon, Bard Dorros, Cliff Roberts
Yürütücü Yapımcı Barbara A. Hall, Todd Shuster, Jennifer Gates, Greg Baxter
Oyuncu Kadrosu: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone,Demián Bichir, Kyle Chandler ve Caoilinn Springall
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