Gezi Parkı davası kararına tepki yağıyor: 'Saray'ın karanlığı bitecek, Gezi hep kalacak'
Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; tutuksuz 'sanıklar' Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi.
Kararın ardından sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Gezi için #OsmanKavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verilmesiyle milyonlara gözdağı verilmiştir.Saray'ın yargısı hukuk dağıtmaktan öte intikam alan bir aygıta dönüşmüştür. Gezi'den suç çıkarmaya çalışanları unutturmayacağız. Saray'ın karanlığı bitecek, Gezi hep kalacak.
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