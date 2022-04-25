Gezi Parkı davası kararına tepki yağıyor: 'Saray'ın karanlığı bitecek, Gezi hep kalacak'

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 19:23
<div class="article-excerpt" style="box-sizing: inherit; padding: 1rem 0px; background-color: #ffffff;"> <div>Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; tutuksuz 'sanıklar' Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi.</div> <div> </div> <div>Kararın ardından sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı.</div> <p style="color: #404040; font-family: Inter, Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"> </p> </div>
Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; tutuksuz 'sanıklar' Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi.
 
Kararın ardından sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı.

 

<p><strong>CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı</strong> <strong>Seyit Torun</strong>: En başından bu yana siyasilerin yürüttüğü Gezi Davası’nda, nihai “siyasi” karar açıklandı. Ve adalet onulmaz yarasını aldı. Gün gelecek, adalet herkese lazım olacak. Keyiflerine göre karar alanlar, kaçacak delik arayacak! </p>

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: En başından bu yana siyasilerin yürüttüğü Gezi Davası’nda, nihai “siyasi” karar açıklandı. Ve adalet onulmaz yarasını aldı. Gün gelecek, adalet herkese lazım olacak. Keyiflerine göre karar alanlar, kaçacak delik arayacak! 

<p><strong>Zafer Arapkirli:</strong> Siyasetin emrinde hukuk, hukuk değildir.</p> <p>Gezi Direnişi Davası’ndaki karar, kumpas davaları sürecinde bir kara leke daha olarak tarihe geçecektir.</p>

Zafer Arapkirli: Siyasetin emrinde hukuk, hukuk değildir.

Gezi Direnişi Davası’ndaki karar, kumpas davaları sürecinde bir kara leke daha olarak tarihe geçecektir.

<p><strong>CHP Genel Başkan Yardımcısı </strong><strong>Veli Ağbaba:</strong> Gezi için #OsmanKavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verilmesiyle milyonlara gözdağı verilmiştir.Saray'ın yargısı hukuk dağıtmaktan öte intikam alan bir aygıta dönüşmüştür. Gezi'den suç çıkarmaya çalışanları unutturmayacağız. Saray'ın karanlığı bitecek, Gezi hep kalacak.</p>

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Gezi için #OsmanKavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verilmesiyle milyonlara gözdağı verilmiştir.Saray'ın yargısı hukuk dağıtmaktan öte intikam alan bir aygıta dönüşmüştür. Gezi'den suç çıkarmaya çalışanları unutturmayacağız. Saray'ın karanlığı bitecek, Gezi hep kalacak.

<p><strong>Gökçe Gökçen:</strong> Hepimiz Gezi’deydik.</p>

Gökçe Gökçen: Hepimiz Gezi’deydik.

<p><strong>Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer:</strong> Toplum vicdanı bir kez daha büyük yara aldı. Hukuksuz kararlarda sorumluluğu olanlar, er ya da geç bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap verecek!</p>

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer: Toplum vicdanı bir kez daha büyük yara aldı. Hukuksuz kararlarda sorumluluğu olanlar, er ya da geç bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap verecek!

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