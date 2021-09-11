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Yaşanan durum karşısında şaşkın olduklarını ifade eden Veteriner Hekim Önder Alkan, bu durumun sadece Türkiye değil dünyada bile nadir görülebileceğini belirterek, “Köpeğimiz idrar tutamama şikâyeti ile geldi. Yapılan radyografi, çekilen filmleri ve ultrasonunda idrar kesesinde taş olduğu belirlendi ve bu taşların birden fazla olduğu tespit edilerek acilen ameliyata alındı.
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