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Şu an hastamızın durumu stabil normal hayatına devam ediyor. Tedavisi bir süre daha devam edecek. Bu sadece Türkiye’de değil Dünya da nadir görülebilir. İrili ufaklı taşlar görülebilir ama bu kadar taşın köpeğin idrar kesesinden çıkması bizi de şaşırttı.

