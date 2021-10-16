Gölge CIA Stratfor’dan çarpıcı seçim analizi: AKP kazanmak için neler yapabilir?

Geçtiğimiz aylarda AB ve ABD, “Avrupa'ya yönelecek yeni bir mülteci selini önleme stratejisinde kritik bir ülke olan Türkiye'yi” daha da izole etmemek için daha kapsamlı yaptırımlar uygulanması kararını erteledi.

Bununla birlikte Avrupa Komisyonu ve ABD Kongresi'nde tekrarlanan raporlar, Türkiye'nin AKP iktidarı altında demokrasiden uzaklaşmasıyla ilgili endişeleri vurguladı.

Bu duygu, seçim sürecinde AKP hukuk dışı taktikleri ne kadar çok kullanırsa o kadar çok güçlenecektir.