Gölge CIA Stratfor’dan çarpıcı seçim analizi: AKP kazanmak için neler yapabilir?

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 13:25
<p class="MsoNormal"><strong>"Gölge CIA"</strong> adıyla bilinen ABD merkezli düşünce kuruluşu <strong>Stratfor</strong> AKP ile ilgili tartışma yaratacak yeni bir analize imza attı.</p>

"Gölge CIA" adıyla bilinen ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor AKP ile ilgili tartışma yaratacak yeni bir analize imza attı.

<p class="MsoNormal">2023’te yapılması planlanan genel seçimleri kazanabilme ihtimali giderek daha da zayıflayan AKP’nin, bugünkünden daha da otoriter önlemlere başvurabileceğinin öne sürüldüğü analizde şu ifadeler yer aldı:</p>

2023’te yapılması planlanan genel seçimleri kazanabilme ihtimali giderek daha da zayıflayan AKP’nin, bugünkünden daha da otoriter önlemlere başvurabileceğinin öne sürüldüğü analizde şu ifadeler yer aldı:

<p class="MsoNormal"><strong>'20 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan AKP, 2023 genel seçimlerindeki zaferini garanti edemediği bir noktaya kaymış durumda'.</strong> Bunun sonucu olarak AKP ve iktidardaki müttefiki MHP, yüzde 10 olan seçim barajını yüzde 7'ye düşürmek için Türkiye Anayasasını değiştirmeye hazırlanıyor.</p>

'20 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan AKP, 2023 genel seçimlerindeki zaferini garanti edemediği bir noktaya kaymış durumda'. Bunun sonucu olarak AKP ve iktidardaki müttefiki MHP, yüzde 10 olan seçim barajını yüzde 7'ye düşürmek için Türkiye Anayasasını değiştirmeye hazırlanıyor.

<p class="MsoNormal">AKP, bir taraftan Türkiye'nin düşük yabancı yatırım rakamlarını iyileştirmek ve ticari bağlarını artırmak için <strong>Birleşik Arap Emirlikleri</strong> ve <strong>Suudi Arabistan</strong> gibi eski rakipleriyle ilişkilerini yenilemeye çalışırken, diğer taraftan da yurt içinde iklim, ekonomi ve yargı reformlarını hızlandırıyor.</p>

AKP, bir taraftan Türkiye'nin düşük yabancı yatırım rakamlarını iyileştirmek ve ticari bağlarını artırmak için Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi eski rakipleriyle ilişkilerini yenilemeye çalışırken, diğer taraftan da yurt içinde iklim, ekonomi ve yargı reformlarını hızlandırıyor.

<p class="MsoNormal"><strong>“MHP SEÇMENİ İYİ PARTİ’YE KAYIYOR”</strong></p><p class="MsoNormal">AKP, seçim barajını düşürerek, taban kaybeden MHP'nin meclise girmesini garanti altına almayı umut ediyor. Zira MHP sayesinde az bir farkla çoğunluğu elde tutan AKP bu sayede meclisten yeni yasalar çıkarabiliyor.<strong> 'Ancak MHP seçmenleri de giderek, AKP-MHP hükümetini devirmesi muhtemel CHP ile iş birliği yapan, milliyetçi eğilimlere sahip İYİ Parti'ye kayıyor.'</strong></p>

“MHP SEÇMENİ İYİ PARTİ’YE KAYIYOR”

AKP, seçim barajını düşürerek, taban kaybeden MHP'nin meclise girmesini garanti altına almayı umut ediyor. Zira MHP sayesinde az bir farkla çoğunluğu elde tutan AKP bu sayede meclisten yeni yasalar çıkarabiliyor. 'Ancak MHP seçmenleri de giderek, AKP-MHP hükümetini devirmesi muhtemel CHP ile iş birliği yapan, milliyetçi eğilimlere sahip İYİ Parti'ye kayıyor.'

<p class="MsoNormal">AKP, <em>2019</em> yılının mart ayındaki yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını muhalefet partisi CHP’nin adayı <strong>Ekrem İmamoğlu</strong>'na kaptırdı. Ardından seçimi iptal edip tartışmalı bir ikinci seçim düzenleyerek koltuğu elinde tutmaya çalıştı, ancak AKP'nin adayı tekrar kaybedince İmamoğlu Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı olarak yerini güvence altına aldı.</p>

AKP, 2019 yılının mart ayındaki yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını muhalefet partisi CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu'na kaptırdı. Ardından seçimi iptal edip tartışmalı bir ikinci seçim düzenleyerek koltuğu elinde tutmaya çalıştı, ancak AKP'nin adayı tekrar kaybedince İmamoğlu Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı olarak yerini güvence altına aldı.

<p class="MsoNormal"><strong>HANGİ YOLLARA BAŞVURABİLİR?</strong></p><p class="MsoNormal">Aynı AKP, 2023 seçimlerini kazanabilmek için de <strong>'seçim kurumlarının bağımsızlığını baltalamak, medyayı sansürlemek ve uluslararası krizleri siyasi kazanç amacıyla kullanmak'</strong> gibi yollara başvurabilir.</p>

HANGİ YOLLARA BAŞVURABİLİR?

Aynı AKP, 2023 seçimlerini kazanabilmek için de 'seçim kurumlarının bağımsızlığını baltalamak, medyayı sansürlemek ve uluslararası krizleri siyasi kazanç amacıyla kullanmak' gibi yollara başvurabilir.

<p class="MsoNormal"><strong>AKP’NİN ÇIKMAZI</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>'AKP, TL'nin değer kaybı, dış borçlar, işsizlik ve azalan uluslararası yatırımların aşağıya sürüklediği Türkiye ekonomisini tek başına tersine çevirecek araçlardan giderek yoksun kalıyor.'</strong></p><p class="MsoNormal">Ayrıca, partinin yaşadığı iç siyasi zorunluluklar, 2023 yılına kadar ekonomik durumu iyileştirmeye yönelik politikalar uygulamasını zorlaştırıyor.</p>

AKP’NİN ÇIKMAZI

'AKP, TL'nin değer kaybı, dış borçlar, işsizlik ve azalan uluslararası yatırımların aşağıya sürüklediği Türkiye ekonomisini tek başına tersine çevirecek araçlardan giderek yoksun kalıyor.'

Ayrıca, partinin yaşadığı iç siyasi zorunluluklar, 2023 yılına kadar ekonomik durumu iyileştirmeye yönelik politikalar uygulamasını zorlaştırıyor.

<p class="MsoNormal"><strong>“FAİZİ HARAM OLARAK GÖREN…”</strong></p><p class="MsoNormal">AKP, faizi haram olarak gören (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de dahil) dindar seçmenleri yatıştırmak amacıyla daha düşük faiz oranlarını yürürlüğe koyması için merkez bankasına sürekli baskı yaparak merkez bankasının bağımsızlığını zayıflatıyor.</p><p class="MsoNormal">Bununla birlikte merkez bankasının enflasyonla mücadele ve büyümeyi artırma kabiliyetini de azaltıyor.</p>

“FAİZİ HARAM OLARAK GÖREN…”

AKP, faizi haram olarak gören (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de dahil) dindar seçmenleri yatıştırmak amacıyla daha düşük faiz oranlarını yürürlüğe koyması için merkez bankasına sürekli baskı yaparak merkez bankasının bağımsızlığını zayıflatıyor.

Bununla birlikte merkez bankasının enflasyonla mücadele ve büyümeyi artırma kabiliyetini de azaltıyor.

<p class="MsoNormal"><strong>RUSYA FAKTÖRÜ</strong></p><p class="MsoNormal">Türk ekonomisini baltalayan bir diğer siyasi faktör de AKP'nin Rusya ile olan ilişkisi. Türkiye'nin bağımsız bir dış politika yöneliminde olması her ne kadar Türk milliyetçileri arasında popüler olsa da Rusya'dan alınan <strong>S-400</strong> savunma sistemi Ankara'yı ABD yaptırımları ile burun buruna bıraktı...</p>

RUSYA FAKTÖRÜ

Türk ekonomisini baltalayan bir diğer siyasi faktör de AKP'nin Rusya ile olan ilişkisi. Türkiye'nin bağımsız bir dış politika yöneliminde olması her ne kadar Türk milliyetçileri arasında popüler olsa da Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemi Ankara'yı ABD yaptırımları ile burun buruna bıraktı...

<p class="MsoNormal"><strong>EK YAPTIRIMLAR YOLDA</strong></p><p class="MsoNormal">Bu tür hamleler, Türkiye'nin Batılı müttefiklerini giderek daha fazla rahatsız edebilir ve ülkeye ek yaptırımlar uygulanma olasılığını artırabilir.</p>

EK YAPTIRIMLAR YOLDA

Bu tür hamleler, Türkiye'nin Batılı müttefiklerini giderek daha fazla rahatsız edebilir ve ülkeye ek yaptırımlar uygulanma olasılığını artırabilir.

<p class="MsoNormal">Geçtiğimiz aylarda AB ve ABD, <strong>“Avrupa'ya yönelecek yeni bir mülteci selini önleme stratejisinde kritik bir ülke olan Türkiye'yi”</strong> daha da izole etmemek için daha kapsamlı yaptırımlar uygulanması kararını erteledi.</p><p class="MsoNormal">Bununla birlikte Avrupa Komisyonu ve ABD Kongresi'nde tekrarlanan raporlar, Türkiye'nin AKP iktidarı altında demokrasiden uzaklaşmasıyla ilgili endişeleri vurguladı.</p><p class="MsoNormal">Bu duygu, seçim sürecinde AKP hukuk dışı taktikleri ne kadar çok kullanırsa o kadar çok güçlenecektir.</p>

Geçtiğimiz aylarda AB ve ABD, “Avrupa'ya yönelecek yeni bir mülteci selini önleme stratejisinde kritik bir ülke olan Türkiye'yi” daha da izole etmemek için daha kapsamlı yaptırımlar uygulanması kararını erteledi.

Bununla birlikte Avrupa Komisyonu ve ABD Kongresi'nde tekrarlanan raporlar, Türkiye'nin AKP iktidarı altında demokrasiden uzaklaşmasıyla ilgili endişeleri vurguladı.

Bu duygu, seçim sürecinde AKP hukuk dışı taktikleri ne kadar çok kullanırsa o kadar çok güçlenecektir.

<p class="MsoNormal"><strong>EKONOMİ BOZULUR, TL ZAYIFLAR</strong></p><p class="MsoNormal">Türkiye, Batı'nın çıkarlarına aykırı bir uluslararası krizden faydalanırsa, Batılı hükümetler de Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulamaya daha açık hale gelecektir.</p><p class="MsoNormal"><strong>'Brüksel ve Washington herhangi bir somut yaptırım uygulamasa bile, daha fazla mali ceza tehdidi büyük olasılıkla yatırımcıları Türkiye'den uzak tutacak ve ülkenin zaten zayıf olan para birimini ve ekonomisini daha da baltalayacaktır.'</strong></p>

EKONOMİ BOZULUR, TL ZAYIFLAR

Türkiye, Batı'nın çıkarlarına aykırı bir uluslararası krizden faydalanırsa, Batılı hükümetler de Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulamaya daha açık hale gelecektir.

'Brüksel ve Washington herhangi bir somut yaptırım uygulamasa bile, daha fazla mali ceza tehdidi büyük olasılıkla yatırımcıları Türkiye'den uzak tutacak ve ülkenin zaten zayıf olan para birimini ve ekonomisini daha da baltalayacaktır.'

<p class="MsoNormal"><strong>"ABD SİYASETİNDE AKP KARŞITLIĞI ARTTI"</strong></p><p class="MsoNormal">ABD, nisan ayında, Türklerin protestolarına rağmen (sözde) <strong>Ermeni Soykırımı</strong>'nı tanıyarak onlarca yıllık demokratik geleneği kırdı. Bu durum, ABD siyasi sistemindeki AKP karşıtlığı hissiyatının arttığını gösteriyor.</p>

"ABD SİYASETİNDE AKP KARŞITLIĞI ARTTI"

ABD, nisan ayında, Türklerin protestolarına rağmen (sözde) Ermeni Soykırımı'nı tanıyarak onlarca yıllık demokratik geleneği kırdı. Bu durum, ABD siyasi sistemindeki AKP karşıtlığı hissiyatının arttığını gösteriyor.

<p class="MsoNormal"><strong>“YAPTIRIMLAR ŞİMDİLİK DONDURULDU”</strong></p><p class="MsoNormal">AB, Ankara'nın agresif dış politikalarını özellikle Doğu Akdeniz'deki sondajları kısmen azaltması sebebiyle 2021 yılının mart ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama planlarını dondurdu, <strong>'ancak bu planlar ve diğer ek yaptırımlar gelecekte yeniden canlandırılabilir.'</strong></p>

“YAPTIRIMLAR ŞİMDİLİK DONDURULDU”

AB, Ankara'nın agresif dış politikalarını özellikle Doğu Akdeniz'deki sondajları kısmen azaltması sebebiyle 2021 yılının mart ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama planlarını dondurdu, 'ancak bu planlar ve diğer ek yaptırımlar gelecekte yeniden canlandırılabilir.'

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