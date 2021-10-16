Gölge CIA Stratfor’dan çarpıcı seçim analizi: AKP kazanmak için neler yapabilir?
“MHP SEÇMENİ İYİ PARTİ’YE KAYIYOR”
AKP, seçim barajını düşürerek, taban kaybeden MHP'nin meclise girmesini garanti altına almayı umut ediyor. Zira MHP sayesinde az bir farkla çoğunluğu elde tutan AKP bu sayede meclisten yeni yasalar çıkarabiliyor. 'Ancak MHP seçmenleri de giderek, AKP-MHP hükümetini devirmesi muhtemel CHP ile iş birliği yapan, milliyetçi eğilimlere sahip İYİ Parti'ye kayıyor.'
AKP, 2019 yılının mart ayındaki yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını muhalefet partisi CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu'na kaptırdı. Ardından seçimi iptal edip tartışmalı bir ikinci seçim düzenleyerek koltuğu elinde tutmaya çalıştı, ancak AKP'nin adayı tekrar kaybedince İmamoğlu Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı olarak yerini güvence altına aldı.
AKP’NİN ÇIKMAZI
'AKP, TL'nin değer kaybı, dış borçlar, işsizlik ve azalan uluslararası yatırımların aşağıya sürüklediği Türkiye ekonomisini tek başına tersine çevirecek araçlardan giderek yoksun kalıyor.'
Ayrıca, partinin yaşadığı iç siyasi zorunluluklar, 2023 yılına kadar ekonomik durumu iyileştirmeye yönelik politikalar uygulamasını zorlaştırıyor.
“FAİZİ HARAM OLARAK GÖREN…”
AKP, faizi haram olarak gören (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de dahil) dindar seçmenleri yatıştırmak amacıyla daha düşük faiz oranlarını yürürlüğe koyması için merkez bankasına sürekli baskı yaparak merkez bankasının bağımsızlığını zayıflatıyor.
Bununla birlikte merkez bankasının enflasyonla mücadele ve büyümeyi artırma kabiliyetini de azaltıyor.
RUSYA FAKTÖRÜ
Türk ekonomisini baltalayan bir diğer siyasi faktör de AKP'nin Rusya ile olan ilişkisi. Türkiye'nin bağımsız bir dış politika yöneliminde olması her ne kadar Türk milliyetçileri arasında popüler olsa da Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemi Ankara'yı ABD yaptırımları ile burun buruna bıraktı...
Geçtiğimiz aylarda AB ve ABD, “Avrupa'ya yönelecek yeni bir mülteci selini önleme stratejisinde kritik bir ülke olan Türkiye'yi” daha da izole etmemek için daha kapsamlı yaptırımlar uygulanması kararını erteledi.
Bununla birlikte Avrupa Komisyonu ve ABD Kongresi'nde tekrarlanan raporlar, Türkiye'nin AKP iktidarı altında demokrasiden uzaklaşmasıyla ilgili endişeleri vurguladı.
Bu duygu, seçim sürecinde AKP hukuk dışı taktikleri ne kadar çok kullanırsa o kadar çok güçlenecektir.
EKONOMİ BOZULUR, TL ZAYIFLAR
Türkiye, Batı'nın çıkarlarına aykırı bir uluslararası krizden faydalanırsa, Batılı hükümetler de Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulamaya daha açık hale gelecektir.
'Brüksel ve Washington herhangi bir somut yaptırım uygulamasa bile, daha fazla mali ceza tehdidi büyük olasılıkla yatırımcıları Türkiye'den uzak tutacak ve ülkenin zaten zayıf olan para birimini ve ekonomisini daha da baltalayacaktır.'
“YAPTIRIMLAR ŞİMDİLİK DONDURULDU”
AB, Ankara'nın agresif dış politikalarını özellikle Doğu Akdeniz'deki sondajları kısmen azaltması sebebiyle 2021 yılının mart ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama planlarını dondurdu, 'ancak bu planlar ve diğer ek yaptırımlar gelecekte yeniden canlandırılabilir.'
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