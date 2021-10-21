'Gölgen ile Yüzleş' karma sergiden benzersiz eserler

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 12:08
<p>Pınar Batman Tokat - Shavasana<br></p>

Pınar Batman Tokat - Shavasana

<p>Pınar Batman Tokat - Shavasana, Kanatsız ve Zelda<br data-mce-bogus="1"></p>

Pınar Batman Tokat - Shavasana, Kanatsız ve Zelda

<p>Yağmur Yılan - Dinle Beni Bi<br></p>

Yağmur Yılan - Dinle Beni Bi

<p>Yağmur Yılan - Öpücük<br></p>

Yağmur Yılan - Öpücük

<p>Ömer Kasımoğlu - İnkar<br></p>

Ömer Kasımoğlu - İnkar

<p>Ahmet Tuliçelik - Görünenin Ötesi (Van Depremi sırasında yaşamını yitirmiş Cem Emir anısına tüm gazetecilere adanmıştır...)<br></p>

Ahmet Tuliçelik - Görünenin Ötesi (Van Depremi sırasında yaşamını yitirmiş Cem Emir anısına tüm gazetecilere adanmıştır...)

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p>Osman Gültepe - Büyük Utanç<br></p>

Osman Gültepe - Büyük Utanç

<p>Erçin Gül - Hayalci<br></p>

Erçin Gül - Hayalci

<p>Çağdaş Erçelik - Insomnia<br></p>

Çağdaş Erçelik - Insomnia

<p>Osman Gültepe - Hislerin de Tadı Vardır<br></p>

Osman Gültepe - Hislerin de Tadı Vardır

<p>Uğur Engin Deniz - Mirae (3D Manipülasyon)<br></p>

Uğur Engin Deniz - Mirae (3D Manipülasyon)

<p>Damla Özdemir - Kibrit Kutuları Kolaj serisi<br></p>

Damla Özdemir - Kibrit Kutuları Kolaj serisi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler