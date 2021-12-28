Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri ve tatlıları arattığını açıkladı

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 09:58
Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri ve tatlıları arattığını açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar birçok insanı mutfağa yöneltti. 

İnternet ortamında ekmek ve tatlı yapma akımlarıyla birlikte yeni tarifler de araştırılmaya başlandı.

Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri ve tatlıları arattığını açıkladı

Google, bu yıl boyunca en çok merak edilen, yapılışı konusunda en çok bilgiye ihtiyaç duyulan yemekleri listeledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre aratılan bu yemekler, hem dünyadan hem de Anadolu'dan birçok iz taşıyor.

Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri ve tatlıları arattığını açıkladı

Google'ın yayınladığı listede şu yemek ve tatlılar yer aldı:

- Cizleme

- Panna Cotta

- Çiğ köfte

- Gulaş

- Galette

- Sufle

- Tulumba tatlısı

- Taco

- Soğuk baklava

- Güllaç


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