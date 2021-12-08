Google, 2021 yılında en çok merak edilenleri açıkladı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 13:18

Yeni yıla yaklaşılan bugünlerde Google, 2021 yılına dair öne çıkan arama trendlerini (Google Year in Search 2021) yayınladı. Bu analiz, Google Trendler’in tüm dünya genelinde topladığı Google arama verileriyle ortaya çıkartılıyor. Google Trendler, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplamak amacıyla dünya genelindeki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor.

Her yıl merakla beklenen rapor 2021’in arama trendleri, yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken anların, kişilerin, konuların, olayların ve yerlerin açıklandığı bir derleme olarak biliniyor. Google Aramalar, bilgi dünyasına dair keşiflerde bulunabilecek, insanların bilgiye erişmesine yardımcı olan bir alan olduğu gibi aynı zamanda bir yılın tamamına ait arama bilgilerini keşfetmenin de yolunu sunuyor. Dünyayı etkileyen gelişmelerden neredeyse 70 ülkeden pop kültürü ve yaşam tarzı, spor, müzik, haberler ve daha pek çok konuda trend olan konuları derlediği yüzlerce en iyi 10 listesini kullanıcılarına sunuyor.

TÜRKİYE’DE 2021 YILINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Türkiye'nin 2021 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “dizi/film”, “kaybettiklerimiz”, “nasıl”, “tarifler”, “ne zaman”, “kim”, “nasıl geçer” başlıkları altında toplandı.

LİDERLİK YİNE EBA'DA

Geçtiğimiz yılda olduğu gibi yine liderliği Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın aldığı arama trendleri, Türkiye’nin son bir yılki gündemini gözler önüne serdi. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game’in de ikinci sıradan kendine yer bulduğu “aramalar” listesinde, Açıköğretim Lisesi (AÖL) üçüncü, Mesut Özil de 4. sırada yer aldı.

PANDEMİNİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

2021 yılında da etkileri devam eden koronavirüs salgınının, Google aramalarında da kendini gösterdiği gözlendi. HES kodu, aşı kartı, kapanmalar ve uzaktan eğitim konuları bu yılın raporunda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. “Nasıl” kategorisinde en çok sorulan sorular “HES kodu nasıl alınır”, “aşı randevusu nasıl alınır” ve “aşı kartı nasıl alınır” oldu. “Ne zaman” kategorisinde de okulların, kafelerin ne zaman açılacağı, kapanmanın ve yasakların ne zaman biteceği gibi konular en çok merak edilenler arasına girdi.

PEK ÇOK FARKLI ALANA YAYILAN, MERAK EDİLEN KONULAR

En çok aradığımız tarifler güllaç, soğuk baklava ve taco tarifleri olurken, 2021 yılı hastalıklar üzerine de bolca arama yapılan bir yıl olarak dikkat çekti. “Nasıl geçer” kategorisiyle iyileşmenin yollarını aradığımız 2021 yılında “burun akıntısı nasıl geçer”, “grip nasıl geçer” ve “öksürük nasıl geçer” gibi sorular kategori lideri oldu.

Rasim Öztekin ve Doğan Cüceloğlu gibi duayenlerin vefatıyla üzüldüğümüz 2021’de kaybettiklerimiz listesine ülkemizde kadın cinayetine kurban giden birçok kadından biri olan Başak Cengiz’in de girmesi dikkat çekti. Ayrıca en çok merak edilen isimler listesine bu yıl başarılarıyla hepimizi gururlandıran kadın milli voleybol takımı oyuncuları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de girdi. Her yıl olduğu gibi dizi ve filmlerin de bolca merak edildiği 2021 listesine reyting rekorları kıran Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Yargı gibi dizilerin de girmesi dikkatleri çekti.

İşte Türkiye’de 2021’in en çok merak edilenleri...



ARAMALAR

EBA giriş

Squid Game

AÖL (Açık Öğretim Lisesi)

Mesut Özil

Elmalı davası

MHRS randevu

Okulun ilk günü

Sadakatsiz

Sezai Karakoç

HES kodu alma

İSİMLER

Mesut Özil

Ebrar Karakurt

Mahmut Özer

Burak Elmas

İrfan Can Kahveci

Miralem Pjanic

Gedson Fernandes

Nihal Yalçın

Batuhan Karacakaya

Zehra Güneş

DİZİ / FİLM

Squid Game

Sadakatsiz

Aşk Mantık İntikam

Masumiyet

Yargı

Üç kuruş

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Son Yaz

Maraşlı

KAYBETTİKLERİMİZ

Rasim Öztekin

Doğan Cüceloğlu

Sezai Karakoç

Başak Cengiz

Oğuz Yılmaz

Hüner Coşkuner

Kadir Topbaş

Ferhan Şensoy

Kartal Tibet

Karahan Çantay

'NASIL?'

HES kodu nasıl alınır?

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı kartı nasıl alınır?

Tam kapanma nasıl olacak?

Su diyeti nasıl yapılır?

Cuma namazı nasıl kılınır?

Peppa pig nasıl öldü?

İnsülin nasıl yazılır?

Ritüel nasıl yapılır?

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

TARİFLER

Güllaç tarifi

Soğuk baklava tarifi

Taco tarifi

Tulumba tatlısı tarifi

Sufle tarifi tencerede

Galette tarifi

Gulaş tarifi

Çiğ köfte tarifi

Panna cotta tarifi

Cizleme tarifi

'NE ZAMAN?'

Okullar ne zaman açılacak?

Kabine toplantısı ne zaman?

Yasaklar ne zaman bitiyor?

Tam kapanma ne zaman?

Kafeler ne zaman açılacak?

Bilim kurulu toplantısı ne zaman?

DGS tercihleri ne zaman?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

Okullar ne zaman kapanacak?

Türkiye maçı ne zaman?

'KİM?'

Survivor kim elendi?

Masterchef kim kazandı?

Şampiyon kim?

Camdaki kız hayri kim?

Galatasaray başkanı kim oldu?

Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim?

Boji kim?

Andımızı kim yazdı?

Elektriği kim buldu?

Emniyet Genel Müdürü kim?

'NASIL GEÇER'

Burun akıntısı nasıl geçer?

Grip nasıl geçer?

Öksürük nasıl geçer?

Arpacık nasıl geçer?

Pişik nasıl geçer?

Koltuk altı kararması nasıl geçer?

Sivilce lekeleri nasıl geçer?

Nasır nasıl geçer?

Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer?

Kulak tıkanması nasıl geçer?

LİSTE NASIL OLUŞTURULUYOR?

Google 2021 arama trendleri, bu yılın en popüler Google aramalarına yıllık bir bakış sunuyor. En çok arananlar listesi yıldan yıla çok az değişiklik gösterirken, trend listeleri ise bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini belirlemede daha etkili bir yöntem. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor. Bu sayede son bir yıla ait trendler daha doğru bir şekilde analiz edilebiliyor.