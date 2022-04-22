Google'dan 22 Nisan Dünya Günü'nde farkındalık çalışması

22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası bir gün. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bir doodle hazırladı.

İşte Google'ın bugüne özel hazırladığı doodle ve iklim değişikliği ile ilgili projeleri...