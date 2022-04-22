Google'dan 22 Nisan Dünya Günü'nde farkındalık çalışması

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 03:48
<p style="background-color: #ffffff;"><strong>22 Nisan Dünya Günü,</strong> iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası bir gün. <strong>Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bir doodle hazırladı. </strong></p> <p style="background-color: #ffffff;">İşte Google'ın bugüne özel hazırladığı doodle ve iklim değişikliği ile ilgili projeleri...</p>

22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası bir gün. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bir doodle hazırladı. 

İşte Google'ın bugüne özel hazırladığı doodle ve iklim değişikliği ile ilgili projeleri...

<p><strong><span style="background-color: #ffffff;">22 Nisan </span><span style="background-color: #ffffff;">tarihinde kutlanan</span><span style="background-color: #ffffff;"> </span><span style="background-color: #ffffff;">Dünya Günü'nün</span></strong><span style="background-color: #ffffff;"> </span><span style="background-color: #ffffff;">ana temasını iklim değişikliği olarak vurgulayan Google, bu gün için özel tasarlanan doodle'da 1986-2020 yılının görselini yayınlayarak <strong>dünya üzerindeki değişikliğe dikkat çekti.</strong></span><strong><span style="background-color: #ffffff;"> </span></strong></p>

22 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Günü'nün ana temasını iklim değişikliği olarak vurgulayan Google, bu gün için özel tasarlanan doodle'da 1986-2020 yılının görselini yayınlayarak dünya üzerindeki değişikliğe dikkat çekti. 

<p style="text-align: center;"><strong><em>"Bugün Dünya Günü. Google'ın iklim değişikliğiyle nasıl mücadele ettiğine göz atın" </em></strong></p> <p style="text-align: left;">açıklamasının yer aldığı doodle'da, Google iklim değişikliği ile ilgili projelerini de açıkladı. Kronolojik bir takvim sırasıyla yıl yıl inovatif hangi gelişmelerin yaşandığını çevreci bir çerçeve ile aktaran Google, kurulduğu günden başlayan projeler ile gelecek projeksiyonlarını birlikte tanıtıyor.</p> <p>Google'ın 1998 yılında başlayan açıklaması:</p> <div> <p><strong>"Sürdürülebilirlik, kurulduğumuz günden beri temel değerlerimizden biri oldu."</strong> </p> </div>

"Bugün Dünya Günü. Google'ın iklim değişikliğiyle nasıl mücadele ettiğine göz atın" 

açıklamasının yer aldığı doodle'da, Google iklim değişikliği ile ilgili projelerini de açıkladı. Kronolojik bir takvim sırasıyla yıl yıl inovatif hangi gelişmelerin yaşandığını çevreci bir çerçeve ile aktaran Google, kurulduğu günden başlayan projeler ile gelecek projeksiyonlarını birlikte tanıtıyor.

Google'ın 1998 yılında başlayan açıklaması:

"Sürdürülebilirlik, kurulduğumuz günden beri temel değerlerimizden biri oldu." 

<p style="text-align: center;"><em><span style="background-color: #ffffff;">“İklim sorunuyla mücadele edebilmek için politika, teknoloji ve uluslararası işbirliğinin bir arada yürütülmesi gerekiyor. Kolay olmayacağı kesin ama Google olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.”</span></em></p>

“İklim sorunuyla mücadele edebilmek için politika, teknoloji ve uluslararası işbirliğinin bir arada yürütülmesi gerekiyor. Kolay olmayacağı kesin ama Google olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.”

<p><strong>2007:</strong></p> <div> <p>Bu yıl ilk kez, doğrudan azaltamadığımız emisyon miktarı kadar yüksek kaliteli karbon ofset satın alarak yıllık net emisyonumuzu sıfıra indirdik.</p> <p><strong>2010:</strong></p> <p><span id="gmail-ppa">Enerji satın alma sözleşmeleri (ESAS)</span> üzerinden büyük ölçekte yenilenebilir enerji satın alarak temiz enerjinin varlığını artırırken fiyatı düşürmeye katkı sağlayan ilk teknoloji şirketi olduk.</p> </div>

2007:

Bu yıl ilk kez, doğrudan azaltamadığımız emisyon miktarı kadar yüksek kaliteli karbon ofset satın alarak yıllık net emisyonumuzu sıfıra indirdik.

2010:

Enerji satın alma sözleşmeleri (ESAS) üzerinden büyük ölçekte yenilenebilir enerji satın alarak temiz enerjinin varlığını artırırken fiyatı düşürmeye katkı sağlayan ilk teknoloji şirketi olduk.

<p><strong>2017:</strong></p> <div> <p>Benzer büyüklükte şirketler arasında elektrik kullanımının %100'ünü yenilenebilir enerjiyle <span id="gmail-match">karşılayan</span> ilk şirket olduk ve o zamandan beri her yıl bunu yapmaya devam ettik.</p> <p><strong>2019:</strong></p> <div> <p>Toplamda 1,6 GW'a denk gelen 18 yeni enerji anlaşmasıyla dönemin en büyük kurumsal yenilenebilir enerji satın alımını gerçekleştirerek yıllık bazda dünyanın en büyük kurumsal yenilenebilir enerji müşterisi olduk.</p> </div> </div>

2017:

Benzer büyüklükte şirketler arasında elektrik kullanımının %100'ünü yenilenebilir enerjiyle karşılayan ilk şirket olduk ve o zamandan beri her yıl bunu yapmaya devam ettik.

2019:

Toplamda 1,6 GW'a denk gelen 18 yeni enerji anlaşmasıyla dönemin en büyük kurumsal yenilenebilir enerji satın alımını gerçekleştirerek yıllık bazda dünyanın en büyük kurumsal yenilenebilir enerji müşterisi olduk.

<p style="text-align: center;"><em>“7/24 karbonsuz enerji sayesinde, karbon ofseti sağlamanın veya küresel elektrik tüketimimizi yenilenebilir enerjiyle karşılamanın çok ötesine geçiyor, elektrik kaynağımızı tümüyle karbondan arındırma yolunda ilerliyoruz.”</em></p> <p><strong>2020:</strong></p> <div> <p>Geçmiş karbon emisyonunu tamamıyla dengeleyen ilk büyük şirket olduk.</p> </div>

“7/24 karbonsuz enerji sayesinde, karbon ofseti sağlamanın veya küresel elektrik tüketimimizi yenilenebilir enerjiyle karşılamanın çok ötesine geçiyor, elektrik kaynağımızı tümüyle karbondan arındırma yolunda ilerliyoruz.”

2020:

Geçmiş karbon emisyonunu tamamıyla dengeleyen ilk büyük şirket olduk.

<h3 style="background-color: #ffffff;"><strong>İklim çalışmalarına öncülük ediyoruz</strong></h3> <div style="background-color: #ffffff;"> <p style="text-align: center;"><em><span id="gmail-carbon-neutrality">Karbon nötr</span> seviyesine erişen ve yıllık elektrik tüketiminin %100'ünü <span id="gmail-renewable-energy">yenilenebilir enerjiyle</span> karşılayan ilk büyük şirket olduk.</em></p> <p><strong>Karbon nötr olmak;</strong> bir şeyin neden olduğu karbon emisyonunun, dünyanın başka bir bölgesinde aynı ölçüde karbon tasarrufunun desteklenerek dengelenmesi anlamına gelir.</p> <p><strong>Yenilenebilir enerji,</strong> rüzgar ve güneş gibi doğal yoldan yenilenebilen kaynaklardan toplanır.</p> </div>

İklim çalışmalarına öncülük ediyoruz

Karbon nötr seviyesine erişen ve yıllık elektrik tüketiminin %100'ünü yenilenebilir enerjiyle karşılayan ilk büyük şirket olduk.

Karbon nötr olmak; bir şeyin neden olduğu karbon emisyonunun, dünyanın başka bir bölgesinde aynı ölçüde karbon tasarrufunun desteklenerek dengelenmesi anlamına gelir.

Yenilenebilir enerji, rüzgar ve güneş gibi doğal yoldan yenilenebilen kaynaklardan toplanır.

<h3><em>"Herkes için karbonsuz bir geleceği hedefleyerek birlikte çalışıyoruz"</em> diyen Google'ın gelecek planları:</h3> <div> <h3 style="text-align: center;"><em>İklim konusunda birlikte hareket ediyoruz</em></h3> <div> <p>7/24 <span id="gmail-carbon-free">karbonsuz</span> enerji programımızla, 2030 yılına kadar operasyonel elektrik kullanımımızla ilişkili emisyonları ortadan kaldırıp her günün her saatinde temiz enerjiyle çalışmayı hedefliyoruz.</p> <div> <div id="gmail-dialog-carbon-free"> <div>Karbonsuz enerji kaynakları hiç karbon emisyonu üretmez. Büyük ölçekli pil depolama ve karbon yakalama gibi karbonsuz teknolojilerin yanı sıra yenilenebilir kaynaklar da bu kapsamdadır.</div> </div> </div> </div> </div>

"Herkes için karbonsuz bir geleceği hedefleyerek birlikte çalışıyoruz" diyen Google'ın gelecek planları:

İklim konusunda birlikte hareket ediyoruz

7/24 karbonsuz enerji programımızla, 2030 yılına kadar operasyonel elektrik kullanımımızla ilişkili emisyonları ortadan kaldırıp her günün her saatinde temiz enerjiyle çalışmayı hedefliyoruz.

Karbonsuz enerji kaynakları hiç karbon emisyonu üretmez. Büyük ölçekli pil depolama ve karbon yakalama gibi karbonsuz teknolojilerin yanı sıra yenilenebilir kaynaklar da bu kapsamdadır.
<div> <div id="gmail-modal-carbon-free" role="dialog" aria-describedby="modal-content-carbon-free"> <div id="gmail-modal-content-carbon-free"> <div>Karbonsuz enerji kaynakları hiç karbon emisyonu üretmez. Büyük ölçekli pil depolama ve karbon yakalama gibi karbonsuz teknolojilerin yanı sıra yenilenebilir kaynaklar da bu kapsamdadır.</div> <div> </div> <div style="text-align: center;"><em>“2030'a kadar operasyonumuzu 7/24 karbonsuz enerjiye geçirmek, uygulama ve teknik açılardan son derece karmaşık yapısıyla şu ana kadar belirlediğimiz en büyük sürdürülebilirlik hedefimiz oldu. Bunu hedefleyen ilk büyük şirket olarak, bu hedefe herkesten önce ulaşmayı planlıyoruz.”</em></div> </div> </div> </div> <p><strong>2021:</strong></p> <div> <p>Yeni nesil jeotermal enerji için dünyanın ilk kurumsal anlaşmasına imza attık.</p> </div>

2021:

Yeni nesil jeotermal enerji için dünyanın ilk kurumsal anlaşmasına imza attık.

<p><strong>2022:</strong></p> <p>2022'den itibaren temel ürünlerimiz üzerinden 1 milyar kişiye daha sürdürülebilir bir yaşam için yeni yollar sunmaya kararlıyız.</p> <div> <p><strong>2025</strong></p> <div> <p>Google'ın karbonsuz enerji anlaşmaları, temiz teknoloji iş ortaklıkları ve 2030 yılına kadar 7/24 karbonsuz enerjiye ulaşmak üzere attığı diğer adımlar, temiz enerji alanında 20.000 işe destek olacak.</p> </div> </div> <div> <div style="text-align: center;"><em>“2030'a kadar, önemli üretim bölgelerine yatırım yaparak 5 GW yeni karbonsuz enerji kullanımını sağlamayı ve 500'den fazla şehrin karbon emisyonlarını düşürmesine yardım etmeyi amaçlıyoruz."</em></div> <div> </div> <div> <p><strong>2030:</strong></p> <h4 style="text-align: center;"><em>7/24 karbonsuz enerji</em></h4> <div> <div>Herkes için karbonsuz bir geleceğin ulaşılabilir olduğunu gösterebilmek amacıyla yeni nesil jeotermal enerji çalışmaları ve karbona duyarlı bilişim uygulamaları gibi alanlarda bilgimizi artırıyor ve ortak çalışmalara imza atıyoruz.</div> </div> </div> </div>

2022:

2022'den itibaren temel ürünlerimiz üzerinden 1 milyar kişiye daha sürdürülebilir bir yaşam için yeni yollar sunmaya kararlıyız.

2025

Google'ın karbonsuz enerji anlaşmaları, temiz teknoloji iş ortaklıkları ve 2030 yılına kadar 7/24 karbonsuz enerjiye ulaşmak üzere attığı diğer adımlar, temiz enerji alanında 20.000 işe destek olacak.

“2030'a kadar, önemli üretim bölgelerine yatırım yaparak 5 GW yeni karbonsuz enerji kullanımını sağlamayı ve 500'den fazla şehrin karbon emisyonlarını düşürmesine yardım etmeyi amaçlıyoruz."
 

2030:

7/24 karbonsuz enerji

Herkes için karbonsuz bir geleceğin ulaşılabilir olduğunu gösterebilmek amacıyla yeni nesil jeotermal enerji çalışmaları ve karbona duyarlı bilişim uygulamaları gibi alanlarda bilgimizi artırıyor ve ortak çalışmalara imza atıyoruz.

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