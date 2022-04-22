Google'dan 22 Nisan Dünya Günü'nde farkındalık çalışması
22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası bir gün. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bir doodle hazırladı.
İşte Google'ın bugüne özel hazırladığı doodle ve iklim değişikliği ile ilgili projeleri...
"Bugün Dünya Günü. Google'ın iklim değişikliğiyle nasıl mücadele ettiğine göz atın"
açıklamasının yer aldığı doodle'da, Google iklim değişikliği ile ilgili projelerini de açıkladı. Kronolojik bir takvim sırasıyla yıl yıl inovatif hangi gelişmelerin yaşandığını çevreci bir çerçeve ile aktaran Google, kurulduğu günden başlayan projeler ile gelecek projeksiyonlarını birlikte tanıtıyor.
Google'ın 1998 yılında başlayan açıklaması:
"Sürdürülebilirlik, kurulduğumuz günden beri temel değerlerimizden biri oldu."
2007:
Bu yıl ilk kez, doğrudan azaltamadığımız emisyon miktarı kadar yüksek kaliteli karbon ofset satın alarak yıllık net emisyonumuzu sıfıra indirdik.
2010:
Enerji satın alma sözleşmeleri (ESAS) üzerinden büyük ölçekte yenilenebilir enerji satın alarak temiz enerjinin varlığını artırırken fiyatı düşürmeye katkı sağlayan ilk teknoloji şirketi olduk.
2017:
Benzer büyüklükte şirketler arasında elektrik kullanımının %100'ünü yenilenebilir enerjiyle karşılayan ilk şirket olduk ve o zamandan beri her yıl bunu yapmaya devam ettik.
2019:
Toplamda 1,6 GW'a denk gelen 18 yeni enerji anlaşmasıyla dönemin en büyük kurumsal yenilenebilir enerji satın alımını gerçekleştirerek yıllık bazda dünyanın en büyük kurumsal yenilenebilir enerji müşterisi olduk.
İklim çalışmalarına öncülük ediyoruz
Karbon nötr seviyesine erişen ve yıllık elektrik tüketiminin %100'ünü yenilenebilir enerjiyle karşılayan ilk büyük şirket olduk.
Karbon nötr olmak; bir şeyin neden olduğu karbon emisyonunun, dünyanın başka bir bölgesinde aynı ölçüde karbon tasarrufunun desteklenerek dengelenmesi anlamına gelir.
Yenilenebilir enerji, rüzgar ve güneş gibi doğal yoldan yenilenebilen kaynaklardan toplanır.
"Herkes için karbonsuz bir geleceği hedefleyerek birlikte çalışıyoruz" diyen Google'ın gelecek planları:
İklim konusunda birlikte hareket ediyoruz
7/24 karbonsuz enerji programımızla, 2030 yılına kadar operasyonel elektrik kullanımımızla ilişkili emisyonları ortadan kaldırıp her günün her saatinde temiz enerjiyle çalışmayı hedefliyoruz.
2021:
Yeni nesil jeotermal enerji için dünyanın ilk kurumsal anlaşmasına imza attık.
2022:
2022'den itibaren temel ürünlerimiz üzerinden 1 milyar kişiye daha sürdürülebilir bir yaşam için yeni yollar sunmaya kararlıyız.
2025
Google'ın karbonsuz enerji anlaşmaları, temiz teknoloji iş ortaklıkları ve 2030 yılına kadar 7/24 karbonsuz enerjiye ulaşmak üzere attığı diğer adımlar, temiz enerji alanında 20.000 işe destek olacak.
2030:
7/24 karbonsuz enerji
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