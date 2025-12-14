Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mehmet Akif Ersoy soruşturması Saray'da istifa getirdi: Yerine atanan isim belli oldu

14.12.2025 10:19:00
Haber Merkezi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında adı bir haberde geçen Furkan Torlak'ın DMM Koordinatörlüğü görevinden istifa etmesi üzerine yerine getirilen isim belli oldu.

İktidara yakın yayın organı Sabah gazetesi, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması haberinde, 'Furkan Torlak' ismine dikkat çekti.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, söz konusu haberde Furkan Torlak ismine özellikle vurgu yapıldığını belirtti ve ismin Cumhurbaşkanlığı'nda önemli bir koltuğa sahip olduğunu kaydetti.

Torlak, hakkında çıkan haberlerin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Torlak, "Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

YERİNE GETİRİLEN İSİM BELLİ OLDU

Torlak'ın istifasının ardından DMM Koordinatörlüğü görevine kurum içinden Deniz Demir getirildi.

Gazeteci Terkoğlu, "Resmi kaynakların teyit ettiği bilgiye göre, Furkan Torlak’ın istifasıyla boşalan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü’ne kurum içinden Deniz Demir getirildi" ifadelerini kullandı.

Terkoğlu, ayrıca Demir'in Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na Burhanettin Duran’ın getirilmesinin ardından kurumda görev yapmaya başladığını yazdı.

