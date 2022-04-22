Google'dan 22 Nisan Dünya Günü'ne özel doodle!

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 03:14
<p>Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, 22 Nisan Dünya Günü'nde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bir doodle hazırladı. </p>

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, 22 Nisan Dünya Günü'nde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bir doodle hazırladı. 

<p>Doodle, arama ekranında kullanıcılara farkındalık yaratmak için tasarlandı. Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtan Google, iklim değişikliği konulu hazırladığı doodle ile her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nüne destek verdi.</p>

Doodle, arama ekranında kullanıcılara farkındalık yaratmak için tasarlandı. Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtan Google, iklim değişikliği konulu hazırladığı doodle ile her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nüne destek verdi.

<p>22 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Günü'nün ana temasını iklim değişikliği olarak vurgulayan Google, tasarımında 1986-2020 yılının görselini yayınlayarak dünya üzerindeki değişikliğe dikkat çekti. </p>

22 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Günü'nün ana temasını iklim değişikliği olarak vurgulayan Google, tasarımında 1986-2020 yılının görselini yayınlayarak dünya üzerindeki değişikliğe dikkat çekti. 

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler