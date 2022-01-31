Göztepe'de hedef Aytaç Kara, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup
SICAK BAKIYOR
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızın, yeniden çıkış yakalamak için Göztepe'nin teklifine olumlu bakabileceği belirtildi. Beşiktaş'ın da Göztepe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenilirken sarı-kırmızılı kurmaylar maddi şartları görüşmek için Oğuzhan'ın menajeri ile masaya oturmayı planlıyor.
Kariyerinde Arsenal ve Feyenoord formalarını da terleten Oğuzhan, 10 sezon forma giydiği Beşiktaş'ta 4 şampiyonluk yaşadı. Oğuzhan, siyah-beyazlı ekipte 2015-16, 2016-17 ve geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Oğuzhan ayrıca takımıyla geçen sezon Türkiye Kupası ve bu sezon da Süper Kupa'yı kaldırdı. Kariyerinde 315 maça çıkıp 37 gol kaydeden futbolcu, Türkiye A Milli Takımı ile de 43 maça çıkıp bir gol attı.
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