Göztepe'de hedef Aytaç Kara, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 13:05
Göztepe'de hedef Aytaç Kara, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçını kazanıp rahat nefes alan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Altay derbisine iddialı hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Göztepe'de hedef Aytaç Kara, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup

Ara dönemde golcü Di Santo, kaleci Piric, sol bek Moubandje ve orta saha Tannane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların yerli takviyesi yapacağı bildirildi. 

Göztepe'de hedef Aytaç Kara, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup

Özellikle orta alana oyuncu arayan Göztepe'nin Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Galatasaraylı Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Yunus Mallı isimleri üzerinde durduğu kaydedildi. 

Göztepe'de hedef Aytaç Kara, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup

SICAK BAKIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızın, yeniden çıkış yakalamak için Göztepe'nin teklifine olumlu bakabileceği belirtildi. Beşiktaş'ın da Göztepe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenilirken sarı-kırmızılı kurmaylar maddi şartları görüşmek için Oğuzhan'ın menajeri ile masaya oturmayı planlıyor.

Göztepe'de hedef Aytaç Kara, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup

Kariyerinde Arsenal ve Feyenoord formalarını da terleten Oğuzhan, 10 sezon forma giydiği Beşiktaş'ta 4 şampiyonluk yaşadı. Oğuzhan, siyah-beyazlı ekipte 2015-16, 2016-17 ve geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Oğuzhan ayrıca takımıyla geçen sezon Türkiye Kupası ve bu sezon da Süper Kupa'yı kaldırdı. Kariyerinde 315 maça çıkıp 37 gol kaydeden futbolcu, Türkiye A Milli Takımı ile de 43 maça çıkıp bir gol attı.


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