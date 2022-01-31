Göztepe'de hedef Aytaç Kara, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup

Kariyerinde Arsenal ve Feyenoord formalarını da terleten Oğuzhan, 10 sezon forma giydiği Beşiktaş'ta 4 şampiyonluk yaşadı. Oğuzhan, siyah-beyazlı ekipte 2015-16, 2016-17 ve geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Oğuzhan ayrıca takımıyla geçen sezon Türkiye Kupası ve bu sezon da Süper Kupa'yı kaldırdı. Kariyerinde 315 maça çıkıp 37 gol kaydeden futbolcu, Türkiye A Milli Takımı ile de 43 maça çıkıp bir gol attı.