Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2022 Pazar, 09:38
Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
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Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.


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