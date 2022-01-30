Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

30 Ocak 2022 Pazar, 09:38

Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.