Giresunspor'un Galatasaray'dan istediği oyuncular belli oldu

30 Ocak 2022 Pazar, 22:45

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayan Galatasaray'da, Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk gündeme gelmişti.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in ise olası bir transfer konusunda Galatasaray'dan istediği futbolcuları açıkladığı öğrenildi.

Sporx'in TRT Spor'dan aktardığına göre, Hakan Keleş, "Alpaslan ve Oğulcan gelmek istiyorsa kapımız sonuna kadar açık, istiyoruz. Takasta gündeme getirmek istediğimiz oyunculardı" dedi.

Galatasaray'ın Okan Kocuk'u geri almak için Giresunspor'a teklifte bulunduğu ve yeşil-beyazlı kulübün olası bir takas transferinde Alpaslan Öztürk ile Oğulcan Çağlayan'ı istediği belirtilmişti.

"DAHA GÜÇLÜ GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

Öte yandan Galatasaray hakkında açıklamalarda bulunan Okan Kocuk, "Ben şu anda Giresunspor'un oyuncusuyum. Takımım ve kendim için %100'ümü vermek istiyorum. Galatasaray'a daha güçlü dönmek istiyorum. 'Türkiye Ligi'nde ben de varım' demek için kiralanmak istedim" dedi.

Şu anda Kosova Milli Takımı'ndan teklif almadığını dile getiren oyuncu, "5-6 yıl önce Kosova Milli Takımı'ndan bir davet oldu, düşünmedim. Ben, Türk Milli Takımı için savaşmak istiyorum" diye konuştu.