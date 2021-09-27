Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin peynirli pizza
Fransa’da Julian Serry adlı bir şef, bir pizzaya yaklaşık bin çeşit peynir koyarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi. Dünyanın en bol çeşit peynirli pizzasını yapan Serri, amaçlarının Fransız peynirinin çeşitliliğine ve kalitesine dikkat çekmek olduğunu söyledi.
Parisli şef Julien Serri, peynir üreticisi Francois Robin ve YouTuber Morgan VS ile birlikte Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmek için yeni bir girişimde bulundu. Serri, bir pizzaya 834 farklı Fransız peyniri ekleyerek yeni bir rekora imza attı.
Geçen Cumartesi günü, Lyon’daki gastronomi fuarı Sirha’da düzenlenen etkinlikte Serri, "Bir pizzaya bin çeşit peynir eklemeyi başarabilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğiz. Bunu yapmaya çalışmak zaten Fransa'da kaliteli en az bin peynir çeşidi olduğu anlamına geliyor. En önemli şey bu" dedi.
Serri, yüzlerce peynir çeşidine zemin hazırlamak için pizza tabanını şekillendirmek için hamurları yukarı ve aşağı yuvarlarken dans etti.
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