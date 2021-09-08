Eski Afgan bakan Almanya'da pizza dağıtıyor
Eski Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki çatışmalar nedeniyle, son yıllarda mültecilerin sayısı büyük ölçüde arttı. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın (UNHCR) verilerine göre şu anda dünyada 2,5 milyondan fazla Afgan mülteci var. Ancak her sayının arkasında bir insan hikayesi yatıyor. O hikayelerden bazılar ise insana bir filmdeymiş gibi hissettiriyor.
İngiltere’de Oxford Üniversitesi'nden mezun Syed Ahmad Shah Sadaat, İletişim uzmanı olarak Motorola ve Telefónica için çalışmıştı. Sadaat ardından 2016 yılında Afghanistan’da İletişim Bakanlığı görevini üstlendi. Bakan olarak, kırsal bölgelerde internetin yayılması için Çin'e giderek çeşitli müzakerelere katılmıştı.
Sadaat bugünlerde ise Almanya'da bir dağıtım şirketinde çalışarak, müşterilere pizza dağıtıyor.
Peki, Afgan Bakanın hayatında neler oldu? Saddat hayat hikayesini Almanya merkezli Leipziger Volkszeitung'a anlattı.
Sadaat’ın 2018'de Afgan hükümetinden ayrılmasının ardından bu kararı neden aldığı hakkında güvenilir bir bilgi yok. Alman medyasında Sadaat, yasadışı devlet işlerine karışmak istemediğini ve bu nedenle görevini yürütürken zorlandığı belirtiliyor.
Sadaat, Taliban güçlendiği 2020 yılında Almanya'ya gitti. Bir iletişim uzmanı olarak, eskiden günde 500 Avro’dan fazla kazandığını anlatan Sadaat, bugün yemek dağıtım hizmetinin ücretinin ortalama olarak saatte 12 Avro civarında olduğunu söyledi. Bu rakam Alman asgari ücretinden sadece 2 buçuk Avro fazla.
Dünya siyasetinde deneyimli ve yüksek eğitimli bir adam neden pizza dağıtmak zorunda kaldı? Neden daha uygun bir iş bulamıyor?
Kendi ifadelerine göre, Sadaat Kabil'den kaçarken önemli politikacılarının ve yöneticilerinin iletişim bilgileri bulunduğu cep telefonunu kaybetti. Bu yüzden eski iş ortaklarıyla iletişim kuramıyor.
Buna rağmen Sadaat pes etmeyerek, Almanya'da başarılı olmak istiyor. Eski Afgan bakan, bilgi teknolojisi uzmanı olarak tekrar iş bulabilmek için Almanca öğrenmeye de başladı. Ancak uygun bir pozisyon bulamazsa İçişleri Bakanlığı'nda harici bir uzman olmak gibi ikinci bir planı da var.
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