Güney Kıbrıs’ta rahiplere silah eğitimi verildi

Bunun üzerine kilise açıklama yaparak "her zaman iyi ilişkiler kurdukları ordudan aldıkları davet üzerine atış poligonuna gittiklerini, söz konusu faaliyetin de askeri değil eğlence amaçlı düzenlendiğini" öne sürdü.

Rahipler, komutanlar tarafından ağırlandı. HK-11, G3- A3 tüfeklerin yanı sıra tabancalarla da atış yaptı.