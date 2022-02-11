Güney Kıbrıs’ta rahiplere silah eğitimi verildi

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 13:01
Güney Kıbrıs’ta rahiplere silah eğitimi verildi

Güney Kıbrıs’ta bir grup rahibe askeri eğitim verildi. En iyi atış yapan rahip ödüllendirildi.

Güney Kıbrıs’ta rahiplere silah eğitimi verildi

Sözcü'nün haberine göre; görüntüler, salı günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin güneydoğusundaki Protaras bölgesinde çekildi. Kendisini ‘Konstantia ve Mağusa metropoliti' olarak niteleyen Vasilios ve beraberindeki din adamları, bölgedeki askeri birliği ziyaret etti.

Güney Kıbrıs’ta rahiplere silah eğitimi verildi

Ziyaret sırasında rahiplere Rum Milli Muhafız Ordusu'na bağlı askerler tarafından silah eğitimi verildi.

Güney Kıbrıs’ta rahiplere silah eğitimi verildi

Rahipler arasında en iyi atış yapanlar da ödüllendirildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler Güney Kıbrıs basınının bile tepkisini çekti.

Güney Kıbrıs’ta rahiplere silah eğitimi verildi

Bunun üzerine kilise açıklama yaparak "her zaman iyi ilişkiler kurdukları ordudan aldıkları davet üzerine atış poligonuna gittiklerini, söz konusu faaliyetin de askeri değil eğlence amaçlı düzenlendiğini" öne sürdü.

Rahipler, komutanlar tarafından ağırlandı. HK-11, G3- A3 tüfeklerin yanı sıra tabancalarla da atış yaptı.

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