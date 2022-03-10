Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılan İstanbul’da kar başladı

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 09:36
Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılan İstanbul’da kar başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar etkili olmaya başladı. Avrupa Yakası'nın ardından Anadolu Yakası'nda da etkisini kendini gösterdi.

O noktalardan biri Kavacık oldu. Lapa lapa yağan kar yağışı ile üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. 

Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılan İstanbul’da kar başladı

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Cevizlibağ ve çevresinde etkili oldu.

Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılan İstanbul’da kar başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, erken saatlerde Silivri ve Beylikdüzü’nde etkili olmaya başladı.

Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılan İstanbul’da kar başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldığı belirtildi. 

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