Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılan İstanbul’da kar başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar etkili olmaya başladı. Avrupa Yakası'nın ardından Anadolu Yakası'nda da etkisini kendini gösterdi.

O noktalardan biri Kavacık oldu. Lapa lapa yağan kar yağışı ile üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.